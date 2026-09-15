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Nick Cave - The Firstborn Is Dead (5414939710216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nick Cave - The Firstborn Is Dead (5414939710216) виниловая пластинка

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Nick Cave - The Firstborn Is Dead (5414939710216) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642310
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nick Cave - The Firstborn Is Dead (5414939710216) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nick Cave - The Firstborn Is Dead (5414939710216) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Tupelo, Say Goodbye To The Little Girl Tree, Train Long-Suffering, The Black Crow King, Knockin On Joe, Wanted Man, Blind Lemon Jefferson

Отзывы о товаре Nick Cave - The Firstborn Is Dead (5414939710216) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Tupelo, Say Goodbye To The Little Girl Tree, Train Long-Suffering, The Black Crow King, Knockin On Joe, Wanted Man, Blind Lemon Jefferson
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nick Cave - The Firstborn Is Dead (5414939710216) виниловая пластинка - по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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