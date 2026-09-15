Top.Mail.Ru
0789993993314, Locks, Damon; Mazurek, Rob, New Future City Radio виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

0789993993314, Locks, Damon; Mazurek, Rob, New Future City Radio виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
0789993993314, Виниловая пластинка Locks, Damon; Mazurek, Rob, New Future City Radio - фото 1
0789993993314, Виниловая пластинка Locks, Damon; Mazurek, Rob, New Future City Radio - фото 2
0789993993314, Виниловая пластинка Locks, Damon; Mazurek, Rob, New Future City Radio - фото 3
0789993993314, Виниловая пластинка Locks, Damon; Mazurek, Rob, New Future City Radio - фото 4
0789993993314, Виниловая пластинка Locks, Damon; Mazurek, Rob, New Future City Radio - фото 5
0789993993314, Виниловая пластинка Locks, Damon; Mazurek, Rob, New Future City Radio - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0789993993314, Виниловая пластинка Locks, Damon; Mazurek, Rob, New Future City Radio - фото 1
  • 0789993993314, Виниловая пластинка Locks, Damon; Mazurek, Rob, New Future City Radio - фото 2
  • 0789993993314, Виниловая пластинка Locks, Damon; Mazurek, Rob, New Future City Radio - фото 3
  • 0789993993314, Виниловая пластинка Locks, Damon; Mazurek, Rob, New Future City Radio - фото 4
  • 0789993993314, Виниловая пластинка Locks, Damon; Mazurek, Rob, New Future City Radio - фото 5
  • 0789993993314, Виниловая пластинка Locks, Damon; Mazurek, Rob, New Future City Radio - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642277
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0789993993314, Locks, Damon; Mazurek, Rob, New Future City Radio виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0789993993314, Locks, Damon; Mazurek, Rob, New Future City Radio виниловая пластинка

Виниловая пластинка Damon Locks &amp;amp;amp;amp; Rob Mazurek / Future City Radio (Black) (1LP) - это захватывающий музыкальный опыт, который привносит современные звуки и экспериментальные композиции в вашу коллекцию. Альбом Future City Radio - это творческое сотрудничество между музыкантами Damon Locks и Rob Mazurek, которые создают уникальное звучание, объединяющее элементы джаза, электроники и импровизации. Эта пластинка является отличным выбором для ценителей авангардной музыки и ищущих новые звуковые впечатления. Каждая композиция на альбоме передает энергию и экспериментальность, охватывая слушателя с первых нот. Звучание Damon Locks &amp;amp;amp;amp; Rob Mazurek / Future City Radio (Black) (1LP) пронизано динамикой и интригой, создавая атмосферу современного городского звука и киберпространства. Это музыка, которая исследует новые грани и вызывает воображение. Купить виниловую пластинку Damon Locks &amp;amp;amp;amp; Rob Mazurek / Future City Radio (Black) (1LP) - это открыть для себя мир экспериментальной музыки в своей наилучшей форме.

Отзывы о товаре 0789993993314, Locks, Damon; Mazurek, Rob, New Future City Radio виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Виниловая пластинка Damon Locks &amp;amp;amp;amp; Rob Mazurek / Future City Radio (Black) (1LP) - это захватывающий музыкальный опыт, который привносит современные звуки и экспериментальные композиции в вашу коллекцию. Альбом Future City Radio - это творческое сотрудничество между музыкантами Damon Locks и Rob Mazurek, которые создают уникальное звучание, объединяющее элементы джаза, электроники и импровизации. Эта пластинка является отличным выбором для ценителей авангардной музыки и ищущих новые звуковые впечатления. Каждая композиция на альбоме передает энергию и экспериментальность, охватывая слушателя с первых нот. Звучание Damon Locks &amp;amp;amp;amp; Rob Mazurek / Future City Radio (Black) (1LP) пронизано динамикой и интригой, создавая атмосферу современного городского звука и киберпространства. Это музыка, которая исследует новые грани и вызывает воображение. Купить виниловую пластинку Damon Locks &amp;amp;amp;amp; Rob Mazurek / Future City Radio (Black) (1LP) - это открыть для себя мир экспериментальной музыки в своей наилучшей форме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0789993993314, Locks, Damon; Mazurek, Rob, New Future City Radio виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...