Kenny Burrell - A Night At The Vanguard (8436569193426) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kenny Burrell - A Night At The Vanguard (8436569193426) виниловая пластинка
Здесь представлен полный оригинальный альбом гитариста Кенни Баррелла A Night at the Vanguard. Он демонстрирует его в формате трио с Ричардом Дэвисом на басу и Роем Хейнсом на барабанах, выступающим вживую в Village Vanguard в Нью-Йорке 16-17 сентября 1959 года. Кеннет Эрл «Кенни» Баррелл (родился в Детройте, штат Мичиган, США) 31 июля 1931 года, на момент написания этой статьи ему было 87 лет) только начинал свою долгую и плодотворную карьеру, когда записал этот альбом. Это были вторые совместные записи гитариста и Роя Хейнса после пластинки Бэбса Гонсалеса 1959 года Tales of Manhattan. Баррелл и Дэвис записали совместную запись в 1957 году с тенор-саксофонистом Уиллисом Джексоном. Баррелл неоднократно продолжал работать как с Хейнсом, так и с Дэвисом, закончившись серией японских концертов 1982 года, на которых они в последний раз воссоединились втроем.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Упаковка хорошая - плотный картонный футляр-конверт, способный нести до 5 дисков, в рамках города вполне достаточный, но для дальних отправок не помешают "пупыры".. Полиграфия прекрасная, внутренний конверт стандартный белый, с окошками под яблоки диска и с антистатической вставкой. Масса диска ровная, тяжелая, фонограмма мне очень понравилась - звук чистый, сбалансированный, с широкой частотной палитрой - не каша, частенько попадающаяся в полях переизданий.
Недостатки:
Когда понимаешь, что записи 67 лет,- искать недостатки в прекрасном звучании и чудесном материале живого концерта, просто, глупо!
Комментарий:
Переиздание - Чудесный подарок меломанам! Прекрасный образец - предвестник Smooth JAZZ! Звучит абсолютно актуально, интересно и художественно! Рекомендую!
Отзывы о товаре Kenny Burrell - A Night At The Vanguard (8436569193426) виниловая пластинка
Достоинства:
Упаковка хорошая - плотный картонный футляр-конверт, способный нести до 5 дисков, в рамках города вполне достаточный, но для дальних отправок не помешают "пупыры".. Полиграфия прекрасная, внутренний конверт стандартный белый, с окошками под яблоки диска и с антистатической вставкой. Масса диска ровная, тяжелая, фонограмма мне очень понравилась - звук чистый, сбалансированный, с широкой частотной палитрой - не каша, частенько попадающаяся в полях переизданий.
Недостатки:
Когда понимаешь, что записи 67 лет,- искать недостатки в прекрасном звучании и чудесном материале живого концерта, просто, глупо!
Комментарий:
Переиздание - Чудесный подарок меломанам! Прекрасный образец - предвестник Smooth JAZZ! Звучит абсолютно актуально, интересно и художественно! Рекомендую!