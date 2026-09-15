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Swans - My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky (5051083079013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Swans - My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky (5051083079013) виниловая пластинка

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Swans - My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky (5051083079013) виниловая пластинка - фото 1
Swans - My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky (5051083079013) виниловая пластинка - фото 2
Swans - My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky (5051083079013) виниловая пластинка - фото 3
Swans - My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky (5051083079013) виниловая пластинка - фото 4
Swans - My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky (5051083079013) виниловая пластинка - фото 5
Swans - My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky (5051083079013) виниловая пластинка - фото 6
Swans - My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky (5051083079013) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Swans
Альбом (сингл)
My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Swans - My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky (5051083079013) виниловая пластинка - фото 1
  • Swans - My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky (5051083079013) виниловая пластинка - фото 2
  • Swans - My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky (5051083079013) виниловая пластинка - фото 3
  • Swans - My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky (5051083079013) виниловая пластинка - фото 4
  • Swans - My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky (5051083079013) виниловая пластинка - фото 5
  • Swans - My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky (5051083079013) виниловая пластинка - фото 6
  • Swans - My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky (5051083079013) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642266
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Swans - My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky (5051083079013) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5051083079013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Swans
Альбом (сингл)
My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
No Words / No Thoughts, Reeling The Liars In, Jim, My Birth, You Fucking People Make Me Sick, Inside Madeline, Eden Prison, Little Mouth
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Swans - My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky (5051083079013) виниловая пластинка

Окунитесь в уникальный звук и глубокую эмоциональность альбома "My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky" от группы Swans. Этот черный виниловый LP предлагает непревзойденное музыкальное путешествие по мрачным и проникновенным мелодиям. Альбом "My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky" является настоящим шедевром индустриального рока, принеся группе Swans широкую известность и признание критиков. Брутальный звук, смешение рок-элементов с экспериментальными тенденциями и глубокие лирические тексты создают уникальную атмосферу, переносящую слушателя в иное измерение. Черный цвет виниловой пластинки символизирует мрачность и интенсивность музыки Swans, подчеркивая ее силу и загадочность. Одинарный формат LP обеспечивает высокое качество звука и позволяет полностью погрузиться в ритмы и звуковое плетение группы. Если вы цените нестандартные и уникальные музыкальные произведения, то покупка альбома "Swans / My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky" станет прекрасным выбором. Эта виниловая пластинка олицетворяет смелость и эксперименты в музыке, предлагая незабываемое звуковое путешествие, которое точно вас заворожит.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Swans - My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky (5051083079013) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5051083079013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Swans
Альбом (сингл)
My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
No Words / No Thoughts, Reeling The Liars In, Jim, My Birth, You Fucking People Make Me Sick, Inside Madeline, Eden Prison, Little Mouth
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Окунитесь в уникальный звук и глубокую эмоциональность альбома "My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky" от группы Swans. Этот черный виниловый LP предлагает непревзойденное музыкальное путешествие по мрачным и проникновенным мелодиям. Альбом "My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky" является настоящим шедевром индустриального рока, принеся группе Swans широкую известность и признание критиков. Брутальный звук, смешение рок-элементов с экспериментальными тенденциями и глубокие лирические тексты создают уникальную атмосферу, переносящую слушателя в иное измерение. Черный цвет виниловой пластинки символизирует мрачность и интенсивность музыки Swans, подчеркивая ее силу и загадочность. Одинарный формат LP обеспечивает высокое качество звука и позволяет полностью погрузиться в ритмы и звуковое плетение группы. Если вы цените нестандартные и уникальные музыкальные произведения, то покупка альбома "Swans / My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky" станет прекрасным выбором. Эта виниловая пластинка олицетворяет смелость и эксперименты в музыке, предлагая незабываемое звуковое путешествие, которое точно вас заворожит.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Swans - My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky (5051083079013) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3210 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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