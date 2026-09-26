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8436569193419, Brown, Clifford; Roach, Max, Study In Brown виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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8436569193419, Brown, Clifford; Roach, Max, Study In Brown виниловая пластинка

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8436569193419, Brown, Clifford; Roach, Max, Study In Brown виниловая пластинка - фото 1
8436569193419, Brown, Clifford; Roach, Max, Study In Brown виниловая пластинка - фото 2
8436569193419, Brown, Clifford; Roach, Max, Study In Brown виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Clifford Brown; Max Roach
Альбом (сингл)
Study in Brown
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 8436569193419, Brown, Clifford; Roach, Max, Study In Brown виниловая пластинка - фото 1
  • 8436569193419, Brown, Clifford; Roach, Max, Study In Brown виниловая пластинка - фото 2
  • 8436569193419, Brown, Clifford; Roach, Max, Study In Brown виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642256
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
8436569193419, Brown, Clifford; Roach, Max, Study In Brown виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8436569193419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Clifford Brown; Max Roach
Альбом (сингл)
Study in Brown
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cherokee, Jacqui, Swingin', Land's End, The Blues Walk, George's Dilemma, Sandu, Gerkin For Perkin, If I Love Again, Take The "A" Train, What Am I Here For
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Francis Wolff Collection
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8436569193419, Brown, Clifford; Roach, Max, Study In Brown виниловая пластинка

Квинтет Макса Роуча-Клиффорда Брауна начал свое существование в начале 1954 года с тенор-саксофонистом Тедди Эдвардсом, басистом Джорджем Бледсо и пианистом Карлом Перкинсом. Вскоре после этого группу покинули Эдвардс, Перкинс и Бледсо. Кресла для фортепиано и баса вскоре заняли пианист Ричи Пауэлл (младший брат Бада Пауэлла), басист Джордж Морроу и тенор-саксофонист Гарольд Лэнд. Сессии с Лэндом на тенор-саксофоне вошли в альбомы Clifford Brown & Max Roach, Brown & Roach Inc. и нынешний Study in Brown. Лэнд был вынужден вернуться в Лос-Анджелес по семейным обстоятельствам в конце 1955 года, что подготовило почву для того, чтобы молодой Сонни Роллинз занял его место. Однако этому фантастическому формированию было суждено закончиться трагедией, ибо ранним утром 26 июня 1956 года в автокатастрофе погиб Клиффорд Браун (в возрасте 25 лет) вместе с пианистом Ричи Пауэллом и женой последнего.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре 8436569193419, Brown, Clifford; Roach, Max, Study In Brown виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8436569193419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Clifford Brown; Max Roach
Альбом (сингл)
Study in Brown
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cherokee, Jacqui, Swingin', Land's End, The Blues Walk, George's Dilemma, Sandu, Gerkin For Perkin, If I Love Again, Take The "A" Train, What Am I Here For
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Francis Wolff Collection
Страна производитель
США
Описание
Квинтет Макса Роуча-Клиффорда Брауна начал свое существование в начале 1954 года с тенор-саксофонистом Тедди Эдвардсом, басистом Джорджем Бледсо и пианистом Карлом Перкинсом. Вскоре после этого группу покинули Эдвардс, Перкинс и Бледсо. Кресла для фортепиано и баса вскоре заняли пианист Ричи Пауэлл (младший брат Бада Пауэлла), басист Джордж Морроу и тенор-саксофонист Гарольд Лэнд. Сессии с Лэндом на тенор-саксофоне вошли в альбомы Clifford Brown & Max Roach, Brown & Roach Inc. и нынешний Study in Brown. Лэнд был вынужден вернуться в Лос-Анджелес по семейным обстоятельствам в конце 1955 года, что подготовило почву для того, чтобы молодой Сонни Роллинз занял его место. Однако этому фантастическому формированию было суждено закончиться трагедией, ибо ранним утром 26 июня 1956 года в автокатастрофе погиб Клиффорд Браун (в возрасте 25 лет) вместе с пианистом Ричи Пауэллом и женой последнего.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


8436569193419, Brown, Clifford; Roach, Max, Study In Brown виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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