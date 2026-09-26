8436569193419, Brown, Clifford; Roach, Max, Study In Brown виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 8436569193419, Brown, Clifford; Roach, Max, Study In Brown виниловая пластинка
Квинтет Макса Роуча-Клиффорда Брауна начал свое существование в начале 1954 года с тенор-саксофонистом Тедди Эдвардсом, басистом Джорджем Бледсо и пианистом Карлом Перкинсом. Вскоре после этого группу покинули Эдвардс, Перкинс и Бледсо. Кресла для фортепиано и баса вскоре заняли пианист Ричи Пауэлл (младший брат Бада Пауэлла), басист Джордж Морроу и тенор-саксофонист Гарольд Лэнд. Сессии с Лэндом на тенор-саксофоне вошли в альбомы Clifford Brown & Max Roach, Brown & Roach Inc. и нынешний Study in Brown. Лэнд был вынужден вернуться в Лос-Анджелес по семейным обстоятельствам в конце 1955 года, что подготовило почву для того, чтобы молодой Сонни Роллинз занял его место. Однако этому фантастическому формированию было суждено закончиться трагедией, ибо ранним утром 26 июня 1956 года в автокатастрофе погиб Клиффорд Браун (в возрасте 25 лет) вместе с пианистом Ричи Пауэллом и женой последнего.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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