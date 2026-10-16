Bohren & Der Club Of Gore - Dolores (5413356514513) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Bohren & Der Club Of Gore
Альбом (сингл)
Dolores
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 642240
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5413356514513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Bohren & Der Club Of Gore
Альбом (сингл)
Dolores
Жанр
Jazz
Трек-лист
Staub, Schwarze Biene (Black Maja), Karin, Unkerich, Tresen, Welk, Orgelblut, Von Schn?beln, Faul, D10 Welten
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bohren & Der Club Of Gore - Dolores (5413356514513) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Staub, Schwarze Biene (Black Maja), Karin, Unkerich, Tresen, Welk, Orgelblut, Von Schn?beln, Faul, D10 Welten
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5413356514513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Bohren & Der Club Of Gore
Альбом (сингл)
Dolores
Жанр
Jazz
Трек-лист
Staub, Schwarze Biene (Black Maja), Karin, Unkerich, Tresen, Welk, Orgelblut, Von Schn?beln, Faul, D10 Welten
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Staub, Schwarze Biene (Black Maja), Karin, Unkerich, Tresen, Welk, Orgelblut, Von Schn?beln, Faul, D10 Welten
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