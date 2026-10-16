Top.Mail.Ru
Bohren & Der Club Of Gore - Dolores (5413356514513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bohren & Der Club Of Gore - Dolores (5413356514513) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Bohren &amp; Der Club Of Gore - Dolores (5413356514513) виниловая пластинка - фото 1
Bohren &amp; Der Club Of Gore - Dolores (5413356514513) виниловая пластинка - фото 2
Bohren &amp; Der Club Of Gore - Dolores (5413356514513) виниловая пластинка - фото 3
Bohren &amp; Der Club Of Gore - Dolores (5413356514513) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Bohren & Der Club Of Gore
Альбом (сингл)
Dolores
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bohren &amp; Der Club Of Gore - Dolores (5413356514513) виниловая пластинка - фото 1
  • Bohren &amp; Der Club Of Gore - Dolores (5413356514513) виниловая пластинка - фото 2
  • Bohren &amp; Der Club Of Gore - Dolores (5413356514513) виниловая пластинка - фото 3
  • Bohren &amp; Der Club Of Gore - Dolores (5413356514513) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642240
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5413356514513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Bohren & Der Club Of Gore
Альбом (сингл)
Dolores
Жанр
Jazz
Трек-лист
Staub, Schwarze Biene (Black Maja), Karin, Unkerich, Tresen, Welk, Orgelblut, Von Schn?beln, Faul, D10 Welten
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bohren & Der Club Of Gore - Dolores (5413356514513) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Staub, Schwarze Biene (Black Maja), Karin, Unkerich, Tresen, Welk, Orgelblut, Von Schn?beln, Faul, D10 Welten

Отзывы о товаре Bohren & Der Club Of Gore - Dolores (5413356514513) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5413356514513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Bohren & Der Club Of Gore
Альбом (сингл)
Dolores
Жанр
Jazz
Трек-лист
Staub, Schwarze Biene (Black Maja), Karin, Unkerich, Tresen, Welk, Orgelblut, Von Schn?beln, Faul, D10 Welten
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Staub, Schwarze Biene (Black Maja), Karin, Unkerich, Tresen, Welk, Orgelblut, Von Schn?beln, Faul, D10 Welten
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bohren & Der Club Of Gore - Dolores (5413356514513) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...