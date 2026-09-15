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Black Label Society - Nuns And Roaches - Tasty Little Bastards EP (0634164620516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Black Label Society - Nuns And Roaches - Tasty Little Bastards EP (0634164620516) виниловая пластинка

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Black Label Society - Nuns And Roaches - Tasty Little Bastards EP (0634164620516) виниловая пластинка - фото 1
Black Label Society - Nuns And Roaches - Tasty Little Bastards EP (0634164620516) виниловая пластинка - фото 2
Black Label Society - Nuns And Roaches - Tasty Little Bastards EP (0634164620516) виниловая пластинка - фото 3
Black Label Society - Nuns And Roaches - Tasty Little Bastards EP (0634164620516) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
BLACK LABEL SOCIETY
Альбом (сингл)
Tasty Little Bastards EP
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Label Society - Nuns And Roaches - Tasty Little Bastards EP (0634164620516) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Label Society - Nuns And Roaches - Tasty Little Bastards EP (0634164620516) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Label Society - Nuns And Roaches - Tasty Little Bastards EP (0634164620516) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Label Society - Nuns And Roaches - Tasty Little Bastards EP (0634164620516) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642226
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634164620516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
BLACK LABEL SOCIETY
Альбом (сингл)
Tasty Little Bastards EP
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Killing Cross, Peace & Sympathy, Black Pearl (Fermented Version), Twisted, White Christmas, Peddlers Of Death (Alternate)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Label Society - Nuns And Roaches - Tasty Little Bastards EP (0634164620516) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Killing Cross, Peace & Sympathy, Black Pearl (Fermented Version), Twisted, White Christmas, Peddlers Of Death (Alternate)



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Black Label Society - Nuns And Roaches - Tasty Little Bastards EP (0634164620516) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634164620516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
BLACK LABEL SOCIETY
Альбом (сингл)
Tasty Little Bastards EP
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Killing Cross, Peace & Sympathy, Black Pearl (Fermented Version), Twisted, White Christmas, Peddlers Of Death (Alternate)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Killing Cross, Peace & Sympathy, Black Pearl (Fermented Version), Twisted, White Christmas, Peddlers Of Death (Alternate)


Теги товара: Limited Edition
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