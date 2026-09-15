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Helloween - Keeper Of The Seven Keys, Part II (5414939922824) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Helloween - Keeper Of The Seven Keys, Part II (5414939922824) виниловая пластинка

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5414939922824, Helloween, Keeper Of The Seven Keys, Part II виниловая пластинка - фото 1
5414939922824, Helloween, Keeper Of The Seven Keys, Part II виниловая пластинка - фото 2
5414939922824, Helloween, Keeper Of The Seven Keys, Part II виниловая пластинка - фото 3
5414939922824, Helloween, Keeper Of The Seven Keys, Part II виниловая пластинка - фото 4
5414939922824, Helloween, Keeper Of The Seven Keys, Part II виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
Keeper Of The Seven Keys, Part II
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 5414939922824, Helloween, Keeper Of The Seven Keys, Part II виниловая пластинка - фото 1
  • 5414939922824, Helloween, Keeper Of The Seven Keys, Part II виниловая пластинка - фото 2
  • 5414939922824, Helloween, Keeper Of The Seven Keys, Part II виниловая пластинка - фото 3
  • 5414939922824, Helloween, Keeper Of The Seven Keys, Part II виниловая пластинка - фото 4
  • 5414939922824, Helloween, Keeper Of The Seven Keys, Part II виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642223
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Helloween - Keeper Of The Seven Keys, Part II (5414939922824) виниловая пластинка
4 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939922824]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
Keeper Of The Seven Keys, Part II
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Invitation, Eagle Fly Free, You Always Walk Alone, Rise And Fall, Dr. Stein, We Got The Right, March Of Time, I Want Out, Keeper Of The Seven Keys
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Helloween - Keeper Of The Seven Keys, Part II (5414939922824) виниловая пластинка

Переиздание Keeper of the Seven Keys Part 2 — третьего студийного альбома немецкой пауэр-метал-группы Helloween, выпущенного в 1988. Диск закрепил успех первой части, являясь непосредственным её продолжением. Keeper of the Seven Keys Part 2, продемонстрировавший незаурядные таланты участников группы, относится к числу тех альбомов, которые оказали наибольшее влияние на развитие жанра хэви-метал и пауэр-метал, в частности. «Helloween» - это немецкая музыкальная группа, которая была основана в 1984 году на севере Германии и считается одной из основоположников пауэр-метал. Состав коллектива часто менялся и единственными участниками, оставшимися в группе с момента основания, стали Michael Ingo Joachim Weikath и Markus Grosskopf. На сегодняшний момент вышло 17 студийных и 5 концертных альбомов «Helloween», а также несколько сборников песен и синглов. В июне 2015 года стало известно, что группа занимается написанием книги под названием «Hellbook», которая будет своего рода историей со множеством иллюстраций.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939922824]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
Keeper Of The Seven Keys, Part II
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Invitation, Eagle Fly Free, You Always Walk Alone, Rise And Fall, Dr. Stein, We Got The Right, March Of Time, I Want Out, Keeper Of The Seven Keys
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Переиздание Keeper of the Seven Keys Part 2 — третьего студийного альбома немецкой пауэр-метал-группы Helloween, выпущенного в 1988. Диск закрепил успех первой части, являясь непосредственным её продолжением. Keeper of the Seven Keys Part 2, продемонстрировавший незаурядные таланты участников группы, относится к числу тех альбомов, которые оказали наибольшее влияние на развитие жанра хэви-метал и пауэр-метал, в частности. «Helloween» - это немецкая музыкальная группа, которая была основана в 1984 году на севере Германии и считается одной из основоположников пауэр-метал. Состав коллектива часто менялся и единственными участниками, оставшимися в группе с момента основания, стали Michael Ingo Joachim Weikath и Markus Grosskopf. На сегодняшний момент вышло 17 студийных и 5 концертных альбомов «Helloween», а также несколько сборников песен и синглов. В июне 2015 года стало известно, что группа занимается написанием книги под названием «Hellbook», которая будет своего рода историей со множеством иллюстраций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Helloween - Keeper Of The Seven Keys, Part II (5414939922824) виниловая пластинка – стоимость товара 4990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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