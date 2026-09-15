Top.Mail.Ru
BBM (Bruce, Baker, Moore) - Around The Next Dream (0600753935583) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

BBM (Bruce, Baker, Moore) - Around The Next Dream (0600753935583) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
BBM (Bruce, Baker, Moore) - Around The Next Dream (0600753935583) виниловая пластинка - фото 1
BBM (Bruce, Baker, Moore) - Around The Next Dream (0600753935583) виниловая пластинка - фото 2
BBM (Bruce, Baker, Moore) - Around The Next Dream (0600753935583) виниловая пластинка - фото 3
BBM (Bruce, Baker, Moore) - Around The Next Dream (0600753935583) виниловая пластинка - фото 4
BBM (Bruce, Baker, Moore) - Around The Next Dream (0600753935583) виниловая пластинка - фото 5
BBM (Bruce, Baker, Moore) - Around The Next Dream (0600753935583) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
BBM (Bruce, Baker, Moore)
Альбом (сингл)
Around The Next Dream
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • BBM (Bruce, Baker, Moore) - Around The Next Dream (0600753935583) виниловая пластинка - фото 1
  • BBM (Bruce, Baker, Moore) - Around The Next Dream (0600753935583) виниловая пластинка - фото 2
  • BBM (Bruce, Baker, Moore) - Around The Next Dream (0600753935583) виниловая пластинка - фото 3
  • BBM (Bruce, Baker, Moore) - Around The Next Dream (0600753935583) виниловая пластинка - фото 4
  • BBM (Bruce, Baker, Moore) - Around The Next Dream (0600753935583) виниловая пластинка - фото 5
  • BBM (Bruce, Baker, Moore) - Around The Next Dream (0600753935583) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642213
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
BBM (Bruce, Baker, Moore) - Around The Next Dream (0600753935583) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0600753935583]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
BBM (Bruce, Baker, Moore)
Альбом (сингл)
Around The Next Dream
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Waiting In The Wings, City Of Gold, Where In The World, Can't Fool The Blues, High Cost Of Loving, Glory Days, Why Does Love (Have To Go Wrong?), Naked Flame
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара BBM (Bruce, Baker, Moore) - Around The Next Dream (0600753935583) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Waiting In The Wings, City Of Gold, Where In The World, Can't Fool The Blues, High Cost Of Loving, Glory Days, Why Does Love (Have To Go Wrong?), Naked Flame

Отзывы о товаре BBM (Bruce, Baker, Moore) - Around The Next Dream (0600753935583) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0600753935583]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
BBM (Bruce, Baker, Moore)
Альбом (сингл)
Around The Next Dream
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Waiting In The Wings, City Of Gold, Where In The World, Can't Fool The Blues, High Cost Of Loving, Glory Days, Why Does Love (Have To Go Wrong?), Naked Flame
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Waiting In The Wings, City Of Gold, Where In The World, Can't Fool The Blues, High Cost Of Loving, Glory Days, Why Does Love (Have To Go Wrong?), Naked Flame
Самовывоз
Доставка
Отзывы


BBM (Bruce, Baker, Moore) - Around The Next Dream (0600753935583) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...