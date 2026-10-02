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Corinne Bailey Rae - Black Rainbows (0793888876484) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Corinne Bailey Rae - Black Rainbows (0793888876484) виниловая пластинка

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Corinne Bailey Rae - Black Rainbows (0793888876484) виниловая пластинка - фото 1
Corinne Bailey Rae - Black Rainbows (0793888876484) виниловая пластинка - фото 2
Corinne Bailey Rae - Black Rainbows (0793888876484) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Corinne Bailey Rae
Альбом (сингл)
Black Rainbows
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Corinne Bailey Rae - Black Rainbows (0793888876484) виниловая пластинка - фото 1
  • Corinne Bailey Rae - Black Rainbows (0793888876484) виниловая пластинка - фото 2
  • Corinne Bailey Rae - Black Rainbows (0793888876484) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642195
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0793888876484]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Corinne Bailey Rae
Альбом (сингл)
Black Rainbows
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Corinne Bailey Rae - Black Rainbows (0793888876484) виниловая пластинка

Black Rainbows — четвёртый студийный альбом английской певицы и автора песен Корин Бэйли Рэй, выпущенный в сентябре 2023 года. Расположенный в районе Great Grand Crossing на южной стороне Чикаго, Stony Island Arts Bank представляет собой собор черного искусства, курируемую коллекцию черных архивов, включающую книги, скульптуры, записи, мебель и проблемные объекты из прошлого Америки. Банк искусств - это не только место хранения архивов, но и место встречи. Бейли Рэй посетила его и выступила на выездном семинаре чернокожих артистов в 2017 году. Тематика альбома Black Rainbows широка и основана на встречах с объектами в Банке искусств. В нем мы узнаем от высеченных в скалах церквей Эфиопии до путешествий чернокожих пионеров на Запад, от Мисс Нью-Йорк Транзит Квин 1957 до того, как закат появляется из лазейки Гарриет Джейкобс. Black Rainbows исследует черную женственность, заклинания, внутреннее пространство/внешнее пространство, коллапс времени и отношения с предками, стирание черного детства и музыку как сосуд для трансценденции. Проект будет реализован в различных формах - живые выступления, книги, визуальные материалы, лекции, выставки и многое другое.

Отзывы о товаре Corinne Bailey Rae - Black Rainbows (0793888876484) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0793888876484]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Corinne Bailey Rae
Альбом (сингл)
Black Rainbows
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Black Rainbows — четвёртый студийный альбом английской певицы и автора песен Корин Бэйли Рэй, выпущенный в сентябре 2023 года. Расположенный в районе Great Grand Crossing на южной стороне Чикаго, Stony Island Arts Bank представляет собой собор черного искусства, курируемую коллекцию черных архивов, включающую книги, скульптуры, записи, мебель и проблемные объекты из прошлого Америки. Банк искусств - это не только место хранения архивов, но и место встречи. Бейли Рэй посетила его и выступила на выездном семинаре чернокожих артистов в 2017 году. Тематика альбома Black Rainbows широка и основана на встречах с объектами в Банке искусств. В нем мы узнаем от высеченных в скалах церквей Эфиопии до путешествий чернокожих пионеров на Запад, от Мисс Нью-Йорк Транзит Квин 1957 до того, как закат появляется из лазейки Гарриет Джейкобс. Black Rainbows исследует черную женственность, заклинания, внутреннее пространство/внешнее пространство, коллапс времени и отношения с предками, стирание черного детства и музыку как сосуд для трансценденции. Проект будет реализован в различных формах - живые выступления, книги, визуальные материалы, лекции, выставки и многое другое.
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Отзывы


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