Corinne Bailey Rae - Black Rainbows (0793888876484) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Corinne Bailey Rae - Black Rainbows (0793888876484) виниловая пластинка
Black Rainbows — четвёртый студийный альбом английской певицы и автора песен Корин Бэйли Рэй, выпущенный в сентябре 2023 года. Расположенный в районе Great Grand Crossing на южной стороне Чикаго, Stony Island Arts Bank представляет собой собор черного искусства, курируемую коллекцию черных архивов, включающую книги, скульптуры, записи, мебель и проблемные объекты из прошлого Америки. Банк искусств - это не только место хранения архивов, но и место встречи. Бейли Рэй посетила его и выступила на выездном семинаре чернокожих артистов в 2017 году. Тематика альбома Black Rainbows широка и основана на встречах с объектами в Банке искусств. В нем мы узнаем от высеченных в скалах церквей Эфиопии до путешествий чернокожих пионеров на Запад, от Мисс Нью-Йорк Транзит Квин 1957 до того, как закат появляется из лазейки Гарриет Джейкобс. Black Rainbows исследует черную женственность, заклинания, внутреннее пространство/внешнее пространство, коллапс времени и отношения с предками, стирание черного детства и музыку как сосуд для трансценденции. Проект будет реализован в различных формах - живые выступления, книги, визуальные материалы, лекции, выставки и многое другое.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитDream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - The Getaway (0093624920168) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитMal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитLana Del Rey - Paradise (0602537181223) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитFlorence And The Machine - High As Hope (0602567485957) винилова...
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитPortishead - Portishead (0602557150995) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитStevie Wonder - Talking Book (0602557097566) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитThe Flower Kings - Islands (0194398039312) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитParadise Lost - Draconian Times (coloured) (0194398146317) винил...
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитOST - The Hours (Philip Glass) (0075597910292) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитSlipknot - 5: The Gray Chapter (coloured) (0075678645754) винило...
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитSlipknot, All Hope Is Gone (0075678645747) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Corinne Bailey Rae - Black Rainbows (0793888876484) виниловая пластинка