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Anderson; Bruford; Wakeman; Howe - Anderson Bruford Wakeman Howe (8719262030817) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Anderson; Bruford; Wakeman; Howe - Anderson Bruford Wakeman Howe (8719262030817) виниловая пластинка

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Anderson; Bruford; Wakeman; Howe - Anderson Bruford Wakeman Howe (8719262030817) виниловая пластинка - фото 1
Anderson; Bruford; Wakeman; Howe - Anderson Bruford Wakeman Howe (8719262030817) виниловая пластинка - фото 2
Anderson; Bruford; Wakeman; Howe - Anderson Bruford Wakeman Howe (8719262030817) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Anderson, Bruford, Wakeman & Howe
Альбом (сингл)
Anderson Bruford Wakeman Howe
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Anderson; Bruford; Wakeman; Howe - Anderson Bruford Wakeman Howe (8719262030817) виниловая пластинка - фото 1
  • Anderson; Bruford; Wakeman; Howe - Anderson Bruford Wakeman Howe (8719262030817) виниловая пластинка - фото 2
  • Anderson; Bruford; Wakeman; Howe - Anderson Bruford Wakeman Howe (8719262030817) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642162
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Anderson; Bruford; Wakeman; Howe - Anderson Bruford Wakeman Howe (8719262030817) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262030817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Anderson, Bruford, Wakeman & Howe
Альбом (сингл)
Anderson Bruford Wakeman Howe
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anderson; Bruford; Wakeman; Howe - Anderson Bruford Wakeman Howe (8719262030817) виниловая пластинка

Anderson Bruford Wakeman Howe - единственный студийный альбом английской прогрессив-рок группы Anderson Bruford Wakeman Howe, выпущенный в июне 1989 года на лейбле Arista Records. Альбом был выпущен 20 июня 1989 г. и занял 14-е место в UK Album Chart и 30-е место в US Billboard 200. В других странах он попал в топ-30, в Канаде, Швейцарии, Германии, Франции, Норвегии и Швеции. 30 августа 1989 года релиз получил золотой сертификат Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии (RIAA) за продажу 500 000 копий в США. Биограф Yes Крис Уэлч сообщил, что альбом был продан тиражом около 750 000 копий. Песня Brother of Mine была выпущена в виде отредактированного сингла и заняла 2-е место в чарте Billboard Mainstream Rock Tracks. Режиссером клипа выступил Сторм Торгерсон.

Отзывы о товаре Anderson; Bruford; Wakeman; Howe - Anderson Bruford Wakeman Howe (8719262030817) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262030817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Anderson, Bruford, Wakeman & Howe
Альбом (сингл)
Anderson Bruford Wakeman Howe
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Anderson Bruford Wakeman Howe - единственный студийный альбом английской прогрессив-рок группы Anderson Bruford Wakeman Howe, выпущенный в июне 1989 года на лейбле Arista Records. Альбом был выпущен 20 июня 1989 г. и занял 14-е место в UK Album Chart и 30-е место в US Billboard 200. В других странах он попал в топ-30, в Канаде, Швейцарии, Германии, Франции, Норвегии и Швеции. 30 августа 1989 года релиз получил золотой сертификат Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии (RIAA) за продажу 500 000 копий в США. Биограф Yes Крис Уэлч сообщил, что альбом был продан тиражом около 750 000 копий. Песня Brother of Mine была выпущена в виде отредактированного сингла и заняла 2-е место в чарте Billboard Mainstream Rock Tracks. Режиссером клипа выступил Сторм Торгерсон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Anderson; Bruford; Wakeman; Howe - Anderson Bruford Wakeman Howe (8719262030817) виниловая пластинка - по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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