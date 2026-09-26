Anderson; Bruford; Wakeman; Howe - Anderson Bruford Wakeman Howe (8719262030817) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Anderson; Bruford; Wakeman; Howe - Anderson Bruford Wakeman Howe (8719262030817) виниловая пластинка
Anderson Bruford Wakeman Howe - единственный студийный альбом английской прогрессив-рок группы Anderson Bruford Wakeman Howe, выпущенный в июне 1989 года на лейбле Arista Records. Альбом был выпущен 20 июня 1989 г. и занял 14-е место в UK Album Chart и 30-е место в US Billboard 200. В других странах он попал в топ-30, в Канаде, Швейцарии, Германии, Франции, Норвегии и Швеции. 30 августа 1989 года релиз получил золотой сертификат Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии (RIAA) за продажу 500 000 копий в США. Биограф Yes Крис Уэлч сообщил, что альбом был продан тиражом около 750 000 копий. Песня Brother of Mine была выпущена в виде отредактированного сингла и заняла 2-е место в чарте Billboard Mainstream Rock Tracks. Режиссером клипа выступил Сторм Торгерсон.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМихаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитЗдуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитИоганн Себастьян Бах - Скрипичные концерты (4657792369004) вини...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитВивальди Антонио - Времена года (4657792369011) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитПосле 11 - Детям до 16 (4657819840806) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМанго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитВольфганг Амадей Моцарт - Реквием (4657792368991) виниловая плас...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Anderson; Bruford; Wakeman; Howe - Anderson Bruford Wakeman Howe (8719262030817) виниловая пластинка