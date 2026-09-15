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Simon & Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (Analogue, Original Master Recording) (0821797148412) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Simon & Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (Analogue, Original Master Recording) (0821797148412) виниловая пластинка

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Simon &amp; Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (Analogue, Original Master Recording) (0821797148412) виниловая пластинка - фото 1
Simon &amp; Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (Analogue, Original Master Recording) (0821797148412) виниловая пластинка - фото 2
Simon &amp; Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (Analogue, Original Master Recording) (0821797148412) виниловая пластинка - фото 3
Simon &amp; Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (Analogue, Original Master Recording) (0821797148412) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
PARSLEY, SAGE, ROSEMARY AND THYME
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Simon &amp; Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (Analogue, Original Master Recording) (0821797148412) виниловая пластинка - фото 1
  • Simon &amp; Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (Analogue, Original Master Recording) (0821797148412) виниловая пластинка - фото 2
  • Simon &amp; Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (Analogue, Original Master Recording) (0821797148412) виниловая пластинка - фото 3
  • Simon &amp; Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (Analogue, Original Master Recording) (0821797148412) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642161
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Simon & Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (Analogue, Original Master Recording) (0821797148412) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797148412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
PARSLEY, SAGE, ROSEMARY AND THYME
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Simon & Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (Analogue, Original Master Recording) (0821797148412) виниловая пластинка

Parsley, Sage, Rosemary And Thyme - переиздание на 180-граммовом виниле третьего студийного альбома 1966 года, легендарного вокального фолк-рок дуэта Simon &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Garfunkel. А Parsley, Sage, Rosemary and Thyme созревал в течение трёх месяцев, при этом Саймон настоял на полном контроле над всеми этапами записи альбома. По мнению Брюса Эдера, альбом получился очень личным и заострёным и является первым шедевром Саймона и Гарфанкела. Эндрю Гилберт в рецензии для книги 1000 записей, которые надо услышать до того, как вы умрёте назвал Parsley, Sage, Rosemary and Thyme первым великим альбомом дуэта. Simon &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Garfunkel - дуэт 1960-х годов, состоявший из американских музыкантов Пола Саймона и Артура Гарфанкела. В их записях смешались элементы трёх стилей: гармоничные вокальные партии в стиле церковного хора (госпел), использование электрогитар (рок), звонкая акустика и лирико-философские тексты (фолк).

Отзывы о товаре Simon & Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (Analogue, Original Master Recording) (0821797148412) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797148412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
PARSLEY, SAGE, ROSEMARY AND THYME
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Parsley, Sage, Rosemary And Thyme - переиздание на 180-граммовом виниле третьего студийного альбома 1966 года, легендарного вокального фолк-рок дуэта Simon &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Garfunkel. А Parsley, Sage, Rosemary and Thyme созревал в течение трёх месяцев, при этом Саймон настоял на полном контроле над всеми этапами записи альбома. По мнению Брюса Эдера, альбом получился очень личным и заострёным и является первым шедевром Саймона и Гарфанкела. Эндрю Гилберт в рецензии для книги 1000 записей, которые надо услышать до того, как вы умрёте назвал Parsley, Sage, Rosemary and Thyme первым великим альбомом дуэта. Simon &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Garfunkel - дуэт 1960-х годов, состоявший из американских музыкантов Пола Саймона и Артура Гарфанкела. В их записях смешались элементы трёх стилей: гармоничные вокальные партии в стиле церковного хора (госпел), использование электрогитар (рок), звонкая акустика и лирико-философские тексты (фолк).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Simon & Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (Analogue, Original Master Recording) (0821797148412) виниловая пластинка - купить по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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