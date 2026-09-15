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The Anchoress - Confessions Of A Romance Novelist (0802644892016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Anchoress - Confessions Of A Romance Novelist (0802644892016) виниловая пластинка

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The Anchoress - Confessions Of A Romance Novelist (0802644892016) виниловая пластинка - фото 1
The Anchoress - Confessions Of A Romance Novelist (0802644892016) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Anchoress
Альбом (сингл)
Confessions Of A Romance Novelist
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Anchoress - Confessions Of A Romance Novelist (0802644892016) виниловая пластинка - фото 1
  • The Anchoress - Confessions Of A Romance Novelist (0802644892016) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642159
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Anchoress - Confessions Of A Romance Novelist (0802644892016) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644892016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Anchoress
Альбом (сингл)
Confessions Of A Romance Novelist
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Anchoress - Confessions Of A Romance Novelist (0802644892016) виниловая пластинка

Группа The Anchoress славится своим узнаваемым стилем, который сочетает в себе элементы альтернативного рока, поп-музыки и электроники. В альбоме Confessions Of A Romance Novelist они представили свои творческие возможности, создавая пленительные и глубокие композиции. Виниловая пластинка The Anchoress / Confessions Of A Romance Novelist выполнена в классическом черном цвете, придавая ей элегантный и стильный вид. Это идеальное дополнение к вашей коллекции виниловых записей, которое не только порадует глаз, но и захватывающим качеством звучания.

Отзывы о товаре The Anchoress - Confessions Of A Romance Novelist (0802644892016) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644892016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Anchoress
Альбом (сингл)
Confessions Of A Romance Novelist
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Группа The Anchoress славится своим узнаваемым стилем, который сочетает в себе элементы альтернативного рока, поп-музыки и электроники. В альбоме Confessions Of A Romance Novelist они представили свои творческие возможности, создавая пленительные и глубокие композиции. Виниловая пластинка The Anchoress / Confessions Of A Romance Novelist выполнена в классическом черном цвете, придавая ей элегантный и стильный вид. Это идеальное дополнение к вашей коллекции виниловых записей, которое не только порадует глаз, но и захватывающим качеством звучания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Anchoress - Confessions Of A Romance Novelist (0802644892016) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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