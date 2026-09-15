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Parsons Alan Project - Eye In The Sky (45 RPM) (0821797250016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Parsons Alan Project - Eye In The Sky (45 RPM) (0821797250016) виниловая пластинка

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Parsons Alan Project - Eye In The Sky (45 RPM) (0821797250016) виниловая пластинка - фото 1
Parsons Alan Project - Eye In The Sky (45 RPM) (0821797250016) виниловая пластинка - фото 2
Parsons Alan Project - Eye In The Sky (45 RPM) (0821797250016) виниловая пластинка - фото 3
Parsons Alan Project - Eye In The Sky (45 RPM) (0821797250016) виниловая пластинка - фото 4
Parsons Alan Project - Eye In The Sky (45 RPM) (0821797250016) виниловая пластинка - фото 5
Parsons Alan Project - Eye In The Sky (45 RPM) (0821797250016) виниловая пластинка - фото 6
Parsons Alan Project - Eye In The Sky (45 RPM) (0821797250016) виниловая пластинка - фото 7
Parsons Alan Project - Eye In The Sky (45 RPM) (0821797250016) виниловая пластинка - фото 8
Parsons Alan Project - Eye In The Sky (45 RPM) (0821797250016) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Parsons Alan Project
Альбом (сингл)
EYE IN THE SKY
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Parsons Alan Project - Eye In The Sky (45 RPM) (0821797250016) виниловая пластинка - фото 1
  • Parsons Alan Project - Eye In The Sky (45 RPM) (0821797250016) виниловая пластинка - фото 2
  • Parsons Alan Project - Eye In The Sky (45 RPM) (0821797250016) виниловая пластинка - фото 3
  • Parsons Alan Project - Eye In The Sky (45 RPM) (0821797250016) виниловая пластинка - фото 4
  • Parsons Alan Project - Eye In The Sky (45 RPM) (0821797250016) виниловая пластинка - фото 5
  • Parsons Alan Project - Eye In The Sky (45 RPM) (0821797250016) виниловая пластинка - фото 6
  • Parsons Alan Project - Eye In The Sky (45 RPM) (0821797250016) виниловая пластинка - фото 7
  • Parsons Alan Project - Eye In The Sky (45 RPM) (0821797250016) виниловая пластинка - фото 8
  • Parsons Alan Project - Eye In The Sky (45 RPM) (0821797250016) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642144
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Parsons Alan Project - Eye In The Sky (45 RPM) (0821797250016) виниловая пластинка
8 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0821797250016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Parsons Alan Project
Альбом (сингл)
EYE IN THE SKY
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Sirius (Instrumental), Eye In The Sky, Children Of The Moon, Gemini, Silence And I, You're Gonna Get Your Fingers Burned, Psychobabble, Mammagamma (Instrumental), Step, Old And Wise
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, Gain 2™ Ultra Analog 45RPM 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Parsons Alan Project - Eye In The Sky (45 RPM) (0821797250016) виниловая пластинка

Коллекционное бокс-сет издание "Eye in the Sky: 35th Anniversary Edition" будет включать в себя 3 CD (CD1: дополненная версия оригинального альбома + бонус-треки, CD2: аудиодневник Эрика Вулфсона, CD3: ранее не выпускавщийся бонус-материал и Диск4: Стерео-HD-версия оригинального альбома в формате 5.1 на Blu-ray). Также в юбилейной издание войдут 2 виниловые пластинки (оригинальный альбом, записанный на 4 сторонах на скорости 45 RPM и выполненный Майлзом Шоуэллом на студии), реплика оригинального промо-флекси-диска, 60-страничная книга в твердой обложке с новыми эссе, интервью с музыкантами и недавно обнаруженными фотографиями из личного архива Эрика Вулфсона, реплика постера 1982 года Eye in the Sky, открытка и многое другое. Весь новый бонус-материал на "Eye in the Sky" был восстановлен с максимальной тщательностью и заботой, чтобы подарить фанатам и новым слушателям максимально превосходное качество звука. «Диск с аудиодневниками — это особенная часть этого издания», — говорит Салли Вулфсон. — «Он показывает личный творческий процесс Эрика, записанный на пленку в качестве аудиозаписок для самого себя. Поскольку он не читал и не писал музыку в нотах, он создавал свои новые песни именно таким способом. Этот диск дает уникальный закулисный опыт, который позволяет понять, как именно проходит акт творчества — на этом диске вы буквально можете услышать, как развивается песня, когда идеи формируются в его голове. Эти аудиодневники невероятно ценны для нашей семьи, и было крайне сложно выделить треки, которые попадут в альбом, из бессчетного количества часов материала. Мы попытались проиллюстрировать креативный процесс как прогрессию, включив в издание сразу несколько заметок для одной и той же песни. Мы надеемся, что благодаря этому поклонники смогут получить редкое представление о рождении музыки на "Eye in the Sky". Этот эклектичный и прозорливый альбом охватывает множество музыкальных и тематических направлений и — наряду с "I Robot" и "The Turn of a Friendly Card" — является одним из лучших платиновых альбомов в карьере APP». Алан Парсонс добавляет: «Это был невероятный опыт — вновь услышать все многодорожечные записи с "Eye In The Sky" в сырой, несведенной форме впервые за почти 35 лет. Услышать различные элементы, партии и моменты волшебства, которые в итоге составили окончательные миксы, было просто удивительно. Конечно, не все, что мы записали тогда, можно услышать в финальных миксах, но включенные бонус-треки в бокс-сете дают интересное представлением о том, что в итоге по тем или иным причинам было убрано из окончательных версий треков. Аудиофилам будет приятно узнать, что мы сделали совершенно новое сведение под формат 5.1, которым я очень доволен, а также стереофоническую версию в высоком качестве, взятую из оригинальной аналоговой записи, которая была записана одновременно вместе с цифровой версией». "Eye in the Sky" представил миру сразу несколько фирменных хитов APP, ставших главными хитами группы за всю карьеру: заглавный трек альбома с лид-вокалом от Эрика Вулфсона и пробирающий трек “Sirius” — мощный стадионный хит, ставший знаковым для фанатов баскетбольного клуба Chicago Bulls и посетителей главных университетских спортивных соревнований в США.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Parsons Alan Project - Eye In The Sky (45 RPM) (0821797250016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0821797250016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Parsons Alan Project
Альбом (сингл)
EYE IN THE SKY
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Sirius (Instrumental), Eye In The Sky, Children Of The Moon, Gemini, Silence And I, You're Gonna Get Your Fingers Burned, Psychobabble, Mammagamma (Instrumental), Step, Old And Wise
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, Gain 2™ Ultra Analog 45RPM 180g Series
Страна производитель
США
Описание
Коллекционное бокс-сет издание "Eye in the Sky: 35th Anniversary Edition" будет включать в себя 3 CD (CD1: дополненная версия оригинального альбома + бонус-треки, CD2: аудиодневник Эрика Вулфсона, CD3: ранее не выпускавщийся бонус-материал и Диск4: Стерео-HD-версия оригинального альбома в формате 5.1 на Blu-ray). Также в юбилейной издание войдут 2 виниловые пластинки (оригинальный альбом, записанный на 4 сторонах на скорости 45 RPM и выполненный Майлзом Шоуэллом на студии), реплика оригинального промо-флекси-диска, 60-страничная книга в твердой обложке с новыми эссе, интервью с музыкантами и недавно обнаруженными фотографиями из личного архива Эрика Вулфсона, реплика постера 1982 года Eye in the Sky, открытка и многое другое. Весь новый бонус-материал на "Eye in the Sky" был восстановлен с максимальной тщательностью и заботой, чтобы подарить фанатам и новым слушателям максимально превосходное качество звука. «Диск с аудиодневниками — это особенная часть этого издания», — говорит Салли Вулфсон. — «Он показывает личный творческий процесс Эрика, записанный на пленку в качестве аудиозаписок для самого себя. Поскольку он не читал и не писал музыку в нотах, он создавал свои новые песни именно таким способом. Этот диск дает уникальный закулисный опыт, который позволяет понять, как именно проходит акт творчества — на этом диске вы буквально можете услышать, как развивается песня, когда идеи формируются в его голове. Эти аудиодневники невероятно ценны для нашей семьи, и было крайне сложно выделить треки, которые попадут в альбом, из бессчетного количества часов материала. Мы попытались проиллюстрировать креативный процесс как прогрессию, включив в издание сразу несколько заметок для одной и той же песни. Мы надеемся, что благодаря этому поклонники смогут получить редкое представление о рождении музыки на "Eye in the Sky". Этот эклектичный и прозорливый альбом охватывает множество музыкальных и тематических направлений и — наряду с "I Robot" и "The Turn of a Friendly Card" — является одним из лучших платиновых альбомов в карьере APP». Алан Парсонс добавляет: «Это был невероятный опыт — вновь услышать все многодорожечные записи с "Eye In The Sky" в сырой, несведенной форме впервые за почти 35 лет. Услышать различные элементы, партии и моменты волшебства, которые в итоге составили окончательные миксы, было просто удивительно. Конечно, не все, что мы записали тогда, можно услышать в финальных миксах, но включенные бонус-треки в бокс-сете дают интересное представлением о том, что в итоге по тем или иным причинам было убрано из окончательных версий треков. Аудиофилам будет приятно узнать, что мы сделали совершенно новое сведение под формат 5.1, которым я очень доволен, а также стереофоническую версию в высоком качестве, взятую из оригинальной аналоговой записи, которая была записана одновременно вместе с цифровой версией». "Eye in the Sky" представил миру сразу несколько фирменных хитов APP, ставших главными хитами группы за всю карьеру: заглавный трек альбома с лид-вокалом от Эрика Вулфсона и пробирающий трек “Sirius” — мощный стадионный хит, ставший знаковым для фанатов баскетбольного клуба Chicago Bulls и посетителей главных университетских спортивных соревнований в США.


Теги товара: Поп-музыка
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Отзывы


Parsons Alan Project - Eye In The Sky (45 RPM) (0821797250016) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8400 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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