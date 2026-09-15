Описание товара Parsons Alan Project - Eye In The Sky (45 RPM) (0821797250016) виниловая пластинка

Коллекционное бокс-сет издание "Eye in the Sky: 35th Anniversary Edition" будет включать в себя 3 CD (CD1: дополненная версия оригинального альбома + бонус-треки, CD2: аудиодневник Эрика Вулфсона, CD3: ранее не выпускавщийся бонус-материал и Диск4: Стерео-HD-версия оригинального альбома в формате 5.1 на Blu-ray). Также в юбилейной издание войдут 2 виниловые пластинки (оригинальный альбом, записанный на 4 сторонах на скорости 45 RPM и выполненный Майлзом Шоуэллом на студии), реплика оригинального промо-флекси-диска, 60-страничная книга в твердой обложке с новыми эссе, интервью с музыкантами и недавно обнаруженными фотографиями из личного архива Эрика Вулфсона, реплика постера 1982 года Eye in the Sky, открытка и многое другое. Весь новый бонус-материал на "Eye in the Sky" был восстановлен с максимальной тщательностью и заботой, чтобы подарить фанатам и новым слушателям максимально превосходное качество звука. «Диск с аудиодневниками — это особенная часть этого издания», — говорит Салли Вулфсон. — «Он показывает личный творческий процесс Эрика, записанный на пленку в качестве аудиозаписок для самого себя. Поскольку он не читал и не писал музыку в нотах, он создавал свои новые песни именно таким способом. Этот диск дает уникальный закулисный опыт, который позволяет понять, как именно проходит акт творчества — на этом диске вы буквально можете услышать, как развивается песня, когда идеи формируются в его голове. Эти аудиодневники невероятно ценны для нашей семьи, и было крайне сложно выделить треки, которые попадут в альбом, из бессчетного количества часов материала. Мы попытались проиллюстрировать креативный процесс как прогрессию, включив в издание сразу несколько заметок для одной и той же песни. Мы надеемся, что благодаря этому поклонники смогут получить редкое представление о рождении музыки на "Eye in the Sky". Этот эклектичный и прозорливый альбом охватывает множество музыкальных и тематических направлений и — наряду с "I Robot" и "The Turn of a Friendly Card" — является одним из лучших платиновых альбомов в карьере APP». Алан Парсонс добавляет: «Это был невероятный опыт — вновь услышать все многодорожечные записи с "Eye In The Sky" в сырой, несведенной форме впервые за почти 35 лет. Услышать различные элементы, партии и моменты волшебства, которые в итоге составили окончательные миксы, было просто удивительно. Конечно, не все, что мы записали тогда, можно услышать в финальных миксах, но включенные бонус-треки в бокс-сете дают интересное представлением о том, что в итоге по тем или иным причинам было убрано из окончательных версий треков. Аудиофилам будет приятно узнать, что мы сделали совершенно новое сведение под формат 5.1, которым я очень доволен, а также стереофоническую версию в высоком качестве, взятую из оригинальной аналоговой записи, которая была записана одновременно вместе с цифровой версией». "Eye in the Sky" представил миру сразу несколько фирменных хитов APP, ставших главными хитами группы за всю карьеру: заглавный трек альбома с лид-вокалом от Эрика Вулфсона и пробирающий трек “Sirius” — мощный стадионный хит, ставший знаковым для фанатов баскетбольного клуба Chicago Bulls и посетителей главных университетских спортивных соревнований в США.