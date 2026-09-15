Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: At Last, Dance With Me Henry, That's All, Plum Nuts, Street Of Tears, Dream, How Big A Fool, In My Diary, It's Too Soon To Know, Fools Rush In, How Do You Speak To An Angel, Spoonful, Tough Lover, Stormy Weather, Trust In Me, Tell Mama (Alt. Ver.), Seven Day Fool, Again, Come What May, I Want To Be Loved, Fools We Mortals Be, Nobody But You, Strange Things Happening, If I Can't Have You, My Dear, Guess Again, Anything To Say You're Mine, It Could Happen To You, My Dearest Darling, Don't Take Your Love From Me, Waiting For Charlie To Come Home, Blowin' in the Wind, W-O-M-A-N, Sunday Kind Of Love, Good Rockin' Daddy, Hey Henry, By The Light Of The Silvery Moon, Fool That I Am, Next Door To The Blues, I Just Want To Make Love To You, Something's Got A Hold On Me, Tough Mary, I'll Dry My Tears, One For My Baby, Someone To Watch Over Me, Girl Of My Dreams, Let Me Know, At Last (Alt. Ver.)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Цветной винил
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