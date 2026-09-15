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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220-P купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220-P

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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220-P - фото 1
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220-P - фото 2
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220-P - фото 3
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220-P - фото 4
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220-P - фото 5
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220-P - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220-P - фото 1
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220-P - фото 2
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220-P - фото 3
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220-P - фото 4
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220-P - фото 5
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220-P - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 780 руб. 
Начислим 109 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641767
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220-P
6 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
52
Тип розеток
есть
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1200
Объем бака
20
Питание
сеть
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок, контейнер
Тип уборки
сбор влажного мусора
Ширина, см
33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х33х33
Вес, кг.
7

Описание товара Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220-P

Мощная, универсальная модель подходит для уборки дома, садового, дачного участков, небольших мастерских, гаражей и автомобилей. Конструкция этой модели предусматривает как сухую, так и влажную уборку (сбор влажного мусора). Наличие функции выдува позволяет очистить участок от опавших листьев и другого мелкого мусора, а функция сбора жидкости поможет быстро избавиться от разлитой воды. Пылесборник объемом 20 литров изготовлен из качественного пластика и имеет удобные, маневренные роликовые колеса. Современный патронный HEPA фильтр защитит турбин от частиц мусора и пыли. Во время влажной уборки этот фильтр играет главную роль - является основным барьером от загрязнений, так как мешок для сбора пыли вынимается, и корпус становится емкостью для сбора жидкости.



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Отзывы о товаре Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220-P




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
52
Тип розеток
есть
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1200
Объем бака
20
Питание
сеть
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок, контейнер
Тип уборки
сбор влажного мусора
Ширина, см
33
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мощная, универсальная модель подходит для уборки дома, садового, дачного участков, небольших мастерских, гаражей и автомобилей. Конструкция этой модели предусматривает как сухую, так и влажную уборку (сбор влажного мусора). Наличие функции выдува позволяет очистить участок от опавших листьев и другого мелкого мусора, а функция сбора жидкости поможет быстро избавиться от разлитой воды. Пылесборник объемом 20 литров изготовлен из качественного пластика и имеет удобные, маневренные роликовые колеса. Современный патронный HEPA фильтр защитит турбин от частиц мусора и пыли. Во время влажной уборки этот фильтр играет главную роль - является основным барьером от загрязнений, так как мешок для сбора пыли вынимается, и корпус становится емкостью для сбора жидкости.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1220-P - по цене 6780 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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