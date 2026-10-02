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SSD Накопитель SSD Samsung 1TB 990 PRO Black (MZ-V9P1T0B/AM) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung 1TB 990 PRO Black (MZ-V9P1T0B/AM)

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Накопитель SSD Samsung 1TB 990 PRO Black (MZ-V9P1T0B/AM) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 1TB 990 PRO Black (MZ-V9P1T0B/AM) - фото 2
Накопитель SSD Samsung 1TB 990 PRO Black (MZ-V9P1T0B/AM) - фото 3
Накопитель SSD Samsung 1TB 990 PRO Black (MZ-V9P1T0B/AM) - фото 4
Накопитель SSD Samsung 1TB 990 PRO Black (MZ-V9P1T0B/AM) - фото 5
Накопитель SSD Samsung 1TB 990 PRO Black (MZ-V9P1T0B/AM) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
1024
  • Накопитель SSD Samsung 1TB 990 PRO Black (MZ-V9P1T0B/AM) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 1TB 990 PRO Black (MZ-V9P1T0B/AM) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 1TB 990 PRO Black (MZ-V9P1T0B/AM) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 1TB 990 PRO Black (MZ-V9P1T0B/AM) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung 1TB 990 PRO Black (MZ-V9P1T0B/AM) - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung 1TB 990 PRO Black (MZ-V9P1T0B/AM) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641272
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
1024
Размеры в упаковке, см
24х18х14
Вес, кг.
1.02

Описание товара Накопитель SSD Samsung 1TB 990 PRO Black (MZ-V9P1T0B/AM)

Твердотельный накопитель M.2 Samsung 990 PRO емкостью 1 ТБ оснащен интерфейсом PCI Express 4.0 и поддерживает скорость последовательного чтения и записи до 7300 и 5000 Мб/с соответственно. Устройство использует память TLC 3D NAND и оснащено DRAM объемом 1 Гб. MTBF накопителя составляет 2 млн часов, TBW - 600 ТБ, а DWPD - 0.35.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 1TB 990 PRO Black (MZ-V9P1T0B/AM)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
1024
Описание
Твердотельный накопитель M.2 Samsung 990 PRO емкостью 1 ТБ оснащен интерфейсом PCI Express 4.0 и поддерживает скорость последовательного чтения и записи до 7300 и 5000 Мб/с соответственно. Устройство использует память TLC 3D NAND и оснащено DRAM объемом 1 Гб. MTBF накопителя составляет 2 млн часов, TBW - 600 ТБ, а DWPD - 0.35.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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