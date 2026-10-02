Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q
Видеорегистратор Navitel RC3 PRO имеет сразу 3 камеры для полного контроля за происходящим вокруг автомобиля. Фиксировать дорожную обстановку можно сразу в 3 направлениях – перед машиной, внутри салона и сзади. Записывать происходящее на видео со звуком камеры могут в разрешении до Full HD (1080 пикселей). Управлять работой видеорегистратора Navitel RC3 PRO и отсматривать снятый материал удобно на сенсорном экране диагональю 3.16 дюйма. Салонная камера дополнена подсветкой. При необходимости ее можно снять. Также видеорегистратор имеет цифровой спидометр и GPS-информер, которые предупредят о скорости движения и о камерах на дороге.
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Отзывы о товаре Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q