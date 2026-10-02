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Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q

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Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 1
Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 2
Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 3
Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 4
Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 5
Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 6
Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 7
Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 8
Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 9
Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 10
Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 11
Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 12
Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 13
Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 14
Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 15
Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 16
Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 17
Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 18
Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 19
Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 20
Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 21
Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 22
Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 23
Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы 2 в 1
  • Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 1
  • Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 2
  • Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 3
  • Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 4
  • Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 5
  • Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 6
  • Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 7
  • Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 8
  • Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 9
  • Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 10
  • Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 11
  • Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 12
  • Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 13
  • Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 14
  • Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 15
  • Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 16
  • Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 17
  • Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 18
  • Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 19
  • Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 20
  • Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 21
  • Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 22
  • Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 23
  • Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641175
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Характеристики

Бренд
NAVITEL
Тип товара
Видеорегистраторы 2 в 1
Размеры в упаковке, см
26х13х7
Вес, г.
808

Описание товара Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q

Видеорегистратор Navitel RC3 PRO имеет сразу 3 камеры для полного контроля за происходящим вокруг автомобиля. Фиксировать дорожную обстановку можно сразу в 3 направлениях – перед машиной, внутри салона и сзади. Записывать происходящее на видео со звуком камеры могут в разрешении до Full HD (1080 пикселей). Управлять работой видеорегистратора Navitel RC3 PRO и отсматривать снятый материал удобно на сенсорном экране диагональю 3.16 дюйма. Салонная камера дополнена подсветкой. При необходимости ее можно снять. Также видеорегистратор имеет цифровой спидометр и GPS-информер, которые предупредят о скорости движения и о камерах на дороге.



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Отзывы о товаре Видеорегистратор Navitel RC3 PRO черный 1440x2560 1440p 135гр. GPS MSTAR 8629Q




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Характеристики
Бренд
NAVITEL
Тип товара
Видеорегистраторы 2 в 1
Описание
Видеорегистратор Navitel RC3 PRO имеет сразу 3 камеры для полного контроля за происходящим вокруг автомобиля. Фиксировать дорожную обстановку можно сразу в 3 направлениях – перед машиной, внутри салона и сзади. Записывать происходящее на видео со звуком камеры могут в разрешении до Full HD (1080 пикселей). Управлять работой видеорегистратора Navitel RC3 PRO и отсматривать снятый материал удобно на сенсорном экране диагональю 3.16 дюйма. Салонная камера дополнена подсветкой. При необходимости ее можно снять. Также видеорегистратор имеет цифровой спидометр и GPS-информер, которые предупредят о скорости движения и о камерах на дороге.


Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя, , Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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