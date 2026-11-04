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Автомагнитола Prology MPA-235 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 10.1" RDS (PRMPA235) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомагнитола Prology MPA-235 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 10.1" RDS (PRMPA235)

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Автомагнитола Prology MPA-235 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 10.1&quot; RDS (PRMPA235) - фото 1
Автомагнитола Prology MPA-235 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 10.1&quot; RDS (PRMPA235) - фото 2
Автомагнитола Prology MPA-235 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 10.1&quot; RDS (PRMPA235) - фото 3
Автомагнитола Prology MPA-235 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 10.1&quot; RDS (PRMPA235) - фото 4
Автомагнитола Prology MPA-235 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 10.1&quot; RDS (PRMPA235) - фото 5
Автомагнитола Prology MPA-235 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 10.1&quot; RDS (PRMPA235) - фото 6
Автомагнитола Prology MPA-235 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 10.1&quot; RDS (PRMPA235) - фото 7
Автомагнитола Prology MPA-235 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 10.1&quot; RDS (PRMPA235) - фото 8
Автомагнитола Prology MPA-235 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 10.1&quot; RDS (PRMPA235) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
  • Автомагнитола Prology MPA-235 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 10.1&quot; RDS (PRMPA235) - фото 1
  • Автомагнитола Prology MPA-235 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 10.1&quot; RDS (PRMPA235) - фото 2
  • Автомагнитола Prology MPA-235 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 10.1&quot; RDS (PRMPA235) - фото 3
  • Автомагнитола Prology MPA-235 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 10.1&quot; RDS (PRMPA235) - фото 4
  • Автомагнитола Prology MPA-235 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 10.1&quot; RDS (PRMPA235) - фото 5
  • Автомагнитола Prology MPA-235 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 10.1&quot; RDS (PRMPA235) - фото 6
  • Автомагнитола Prology MPA-235 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 10.1&quot; RDS (PRMPA235) - фото 7
  • Автомагнитола Prology MPA-235 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 10.1&quot; RDS (PRMPA235) - фото 8
  • Автомагнитола Prology MPA-235 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 10.1&quot; RDS (PRMPA235) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 260 руб. 
Начислим 293 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641149
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Автомагнитола Prology MPA-235 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 10.1" RDS (PRMPA235)
18 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Prology
Тип товара
Автомагнитола
Размеры в упаковке, см
30х20х12
Вес, кг.
1.5

Описание товара Автомагнитола Prology MPA-235 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 10.1" RDS (PRMPA235)

Автомобильный мультимедийный центр PROLOGY MPА-235 DSP на операционной системе ANDROID 10 — это универсальная автомагнитола для монтажного размера 2DIN (для установки потребуется дополнительная рамка), которая обеспечивает прием радиостанций в диапазонах FM/AM волн, воспроизведение медиафайлов, записанных на USB-накопители.. Головное устройство PROLOGY MPA-235 DSP обеспечивает работу с навигационным программным обеспечением Навител Навигатор, управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth, работу c Интернетом посредством подключения к сети Wi-Fi, а также передачу звука с внешних источников. Красивое графическое меню на широкоформатном сенсорном 10.1 дюймовом (256 мм) IPS экране, повышенной контрастности, высокого разрешения 1280x720 pix, красочный интерфейс управления с большим выбором функций и Android приложений. Качественное, мощное звучание 4x55 Вт, Встроенный аудиопроцессор DSP и широкие возможности аудио настроек - EQ 14 полос, настройка временных задержек для каждого канала. Многоцветная подсветка клавиш, USB подключения, Bluetooth коннект с телефонами для громкой связи, набора номера и трансляции музыки. Wi-Fi и 3G/4G подключение к интернету для использования онлайн-сервисов и приложений (3G/4G/LTE - через дополнительно приобретаемый USB-модем). Скачивание и установка Android приложений из официального магазина Google Play Market. Голосовые команды, управление касанием экрана и кнопками на руле.

Отзывы о товаре Автомагнитола Prology MPA-235 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 10.1" RDS (PRMPA235)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Prology
Тип товара
Автомагнитола
Описание
Автомобильный мультимедийный центр PROLOGY MPА-235 DSP на операционной системе ANDROID 10 — это универсальная автомагнитола для монтажного размера 2DIN (для установки потребуется дополнительная рамка), которая обеспечивает прием радиостанций в диапазонах FM/AM волн, воспроизведение медиафайлов, записанных на USB-накопители.. Головное устройство PROLOGY MPA-235 DSP обеспечивает работу с навигационным программным обеспечением Навител Навигатор, управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth, работу c Интернетом посредством подключения к сети Wi-Fi, а также передачу звука с внешних источников. Красивое графическое меню на широкоформатном сенсорном 10.1 дюймовом (256 мм) IPS экране, повышенной контрастности, высокого разрешения 1280x720 pix, красочный интерфейс управления с большим выбором функций и Android приложений. Качественное, мощное звучание 4x55 Вт, Встроенный аудиопроцессор DSP и широкие возможности аудио настроек - EQ 14 полос, настройка временных задержек для каждого канала. Многоцветная подсветка клавиш, USB подключения, Bluetooth коннект с телефонами для громкой связи, набора номера и трансляции музыки. Wi-Fi и 3G/4G подключение к интернету для использования онлайн-сервисов и приложений (3G/4G/LTE - через дополнительно приобретаемый USB-модем). Скачивание и установка Android приложений из официального магазина Google Play Market. Голосовые команды, управление касанием экрана и кнопками на руле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомагнитола Prology MPA-235 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 10.1" RDS (PRMPA235) – стоимость товара 18260 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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