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Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200)

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Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 1
Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 2
Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 3
Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 4
Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 5
Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 6
Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 7
Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 8
Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 9
Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 10
Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 11
Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 12
Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 13
Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 14
Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
4x55 Вт
Читаемые форматы
MP3, FLAC, WAV, WMA
Наличие Bluetooth
да
  • Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 1
  • Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 2
  • Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 3
  • Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 4
  • Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 5
  • Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 6
  • Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 7
  • Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 8
  • Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 9
  • Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 10
  • Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 11
  • Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 12
  • Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 13
  • Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 14
  • Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641145
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200)
3 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Prology
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4x55 Вт
Читаемые форматы
MP3, FLAC, WAV, WMA
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
да
Поддержка iOS (car play)
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х9
Вес, г.
520

Описание товара Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200)

PROLOGY GT-200 — FM SD/USB ресивер с поддержкой беспроводной технологии Bluetooth — это недорогая современная и широкофункциональная автомагнитола стандартного установочного размера 1DIN с минимальной монтажной глубиной в 85 мм.. Небольшая установочная глубина корпуса устройства позволяют установить PROLOGY GT-200 практически в любом современном автомобиле. Передняя панель автомагнитолы несъёмная, многоцветная подсветка кнопок управления (белый, красный, зеленый, синий, желтый, фиолетовый, голубой). Максимальная мощность встроенного усилителя для 4 каналов — 55 Ватт на канал, с предусмотренной возможностью подключения к ним автомобильных динамиков с сопротивлением на 4 и 8 Ом. Автомагнитола GT-200 обеспечивает качественный прием радиостанций в диапазоне FM и сохраняет в памяти до 18 станций, которые легко настроить при помощи автоматического поиска, воспроизводит самые популярные форматы медиафайлов: FLAC, MP3, WMA, WAV, записанных на карты памяти USB или microSD. На передней панели устройства имеются: вход AUX, слот для microSD, разъём с интерфейсом USB и встроенный микрофон для громкой связи.. PROLOGY GT-200 позволяет подключаться и передавать звук с внешних источников через AUX вход или по воздуху, через подключение по протоколу Bluetooth, а также делает доступным управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth Hands-Free с профилями A2DP и AVRCP. Для дополнительных настроек звука имеются: встроенный электронный эквалайзер на 4 предустановки и режим дополнительной тонкомпенсации LOUD, отдельные регулировки Высоких и Низких частот, настройки Баланса и Фейдера фронт/тыл.. Встроенные в заднюю панель устройства 4 RCA разъёма линейных аудиовыходов для подключения дополнительных внешних усилителей, 2 RCA выхода для сабвуферов, позволят при желании создать в машине сложную и мощную музыкальную систему.. Автомагнитолой PROLOGY GT-200 можно с максимальным удобством управлять при помощи бесплатного мобильного приложения PROLOGY Link, установливаемого на смартфон на платформе Android версии 8.0 и выше. Приложение PROLOGY Link превратит ваш Android смартфон в удобный инструмент для управления основными функциями автомагнитолы.. Колодка ISO разъёмов встроена в корпус автомагнитолы, поэтому дополнительными проводами с ISO коннекторами она не комплектуется. Автомагнитола PROLOGY GT-200 имеет возможность подключения к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и полностью с ней совместима.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200)




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Характеристики
Бренд
Prology
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4x55 Вт
Читаемые форматы
MP3, FLAC, WAV, WMA
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
да
Поддержка iOS (car play)
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
PROLOGY GT-200 — FM SD/USB ресивер с поддержкой беспроводной технологии Bluetooth — это недорогая современная и широкофункциональная автомагнитола стандартного установочного размера 1DIN с минимальной монтажной глубиной в 85 мм.. Небольшая установочная глубина корпуса устройства позволяют установить PROLOGY GT-200 практически в любом современном автомобиле. Передняя панель автомагнитолы несъёмная, многоцветная подсветка кнопок управления (белый, красный, зеленый, синий, желтый, фиолетовый, голубой). Максимальная мощность встроенного усилителя для 4 каналов — 55 Ватт на канал, с предусмотренной возможностью подключения к ним автомобильных динамиков с сопротивлением на 4 и 8 Ом. Автомагнитола GT-200 обеспечивает качественный прием радиостанций в диапазоне FM и сохраняет в памяти до 18 станций, которые легко настроить при помощи автоматического поиска, воспроизводит самые популярные форматы медиафайлов: FLAC, MP3, WMA, WAV, записанных на карты памяти USB или microSD. На передней панели устройства имеются: вход AUX, слот для microSD, разъём с интерфейсом USB и встроенный микрофон для громкой связи.. PROLOGY GT-200 позволяет подключаться и передавать звук с внешних источников через AUX вход или по воздуху, через подключение по протоколу Bluetooth, а также делает доступным управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth Hands-Free с профилями A2DP и AVRCP. Для дополнительных настроек звука имеются: встроенный электронный эквалайзер на 4 предустановки и режим дополнительной тонкомпенсации LOUD, отдельные регулировки Высоких и Низких частот, настройки Баланса и Фейдера фронт/тыл.. Встроенные в заднюю панель устройства 4 RCA разъёма линейных аудиовыходов для подключения дополнительных внешних усилителей, 2 RCA выхода для сабвуферов, позволят при желании создать в машине сложную и мощную музыкальную систему.. Автомагнитолой PROLOGY GT-200 можно с максимальным удобством управлять при помощи бесплатного мобильного приложения PROLOGY Link, установливаемого на смартфон на платформе Android версии 8.0 и выше. Приложение PROLOGY Link превратит ваш Android смартфон в удобный инструмент для управления основными функциями автомагнитолы.. Колодка ISO разъёмов встроена в корпус автомагнитолы, поэтому дополнительными проводами с ISO коннекторами она не комплектуется. Автомагнитола PROLOGY GT-200 имеет возможность подключения к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и полностью с ней совместима.


Теги товара: 1 din
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомагнитола Prology GT-200 1DIN 4x55Вт v4.2 ПДУ (PRGT200) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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