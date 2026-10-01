Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150TH с таймером и гигростатом
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%4 700 руб. 8 080 руб.
В наличии
Код товара: 641078
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 700 руб. -42%
8 080 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х20х12
Вес, кг.
1.02
Описание товара Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150TH с таймером и гигростатом
Вытяжной бытовой вентилятор EAFM предназначен для непосредственного удаления воздуха из помещений по каналам и воздуховодам через отверстия диаметром 100, 120 и 150 мм. Прекрасно подходят для сантехнических помещений, кухонь и др. Отличительные особенности. Инновационный дизайн. Высокоэффективная и бесшумная работа. Цвет белый. Оборудованы обратным клапаном. Три исполнения: стандартное, с регулируемым таймером задержки отключения 1–25 мин, с датчиком влажности 40–100 % и регулируемым таймером 1– 25 мин. Легкая очистка от пыли. Универсальный монтаж (на стене, в отверстии вентиляционной шахты, в подвесном потолке).
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Вытяжной бытовой вентилятор EAFM предназначен для непосредственного удаления воздуха из помещений по каналам и воздуховодам через отверстия диаметром 100, 120 и 150 мм. Прекрасно подходят для сантехнических помещений, кухонь и др. Отличительные особенности. Инновационный дизайн. Высокоэффективная и бесшумная работа. Цвет белый. Оборудованы обратным клапаном. Три исполнения: стандартное, с регулируемым таймером задержки отключения 1–25 мин, с датчиком влажности 40–100 % и регулируемым таймером 1– 25 мин. Легкая очистка от пыли. Универсальный монтаж (на стене, в отверстии вентиляционной шахты, в подвесном потолке).
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150TH с таймером и гигростатом - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4700 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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