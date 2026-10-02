Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-12x2Li-FD (2x1,5 Ah)
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-12x2Li-FD (2x1,5 Ah)
Дрель-шуруповерт BAB-12x2Li-FD широко применяется при проведении строительно-монтажных и ремонтных работ. Модель отличается наличием одномуфтового быстрозажимного патрона с блокировкой, что позволяет менять оснастку одной рукой. Благодаря превосходной эргономике, удобно лежит в руке, что обеспечивает максимальный комфорт при проведении работ. BAB-12x2Li-FD считается самой популярной дрелью-шуруповертом в своей ценовой категории. К преимуществам инструмента можно отнести прекрасные технические характеристики и небольшой вес. В комплекте идет дополнительная аккумуляторная батарея. Вы можете работать в течение долгого времени, не ощущая усталости и дискомфорта. Инструмент работает от литий-ионной аккумуляторной батареи ёмкостью 1.5 ампер-часа. В заряженном состоянии аккумулятор выдаёт 12 Вольт. Он не разряжается самопроизвольно. Эффект памяти отсутствует. Особенно оценят это пользователи, которые используют инструмент нерегулярно. Время, необходимое для полной зарядки аккумуляторной батареи, 1 час. Крутящий момент дрели-шуруповерта 36 Нм. При помощи данного инструмента вы сможете легко ввинчивать крепёжные элементы в бетонные, деревянные, кирпичные основания. Для удобства использования предусмотрена плавная регулировка скорости, сбалансированная конструкция корпуса выполнена с «рукояткой под наклоном», а прорезиненная рукоятка не позволит инструменту выскользнуть из рук в процессе выполнения задачи. Работать BAB 12x2Li-FD можно не только при хорошем, но и при слабом освещении. Предусмотрена LED-подсветка, которая позволяет выполнять поставленные задачи быстрее и с высоким уровнем точности, в том числе и в труднодоступных местах. Демократичная цена – ещё один неоспоримый плюс модели. Дрель-шуруповерт BAB 12x2Li-FD – лучший выбор для дома. Модель подходит для бытового и полупрофессионального использования при проведении ремонта, монтажа разных конструкций. В комплекте с инструментом поставляется быстрозарядное устройство.
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Теги товара: Двухскоростные
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Теги товара: Двухскоростные
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