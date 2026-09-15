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Форма для запекания Mallony BELLISSIMO из боросиликатного стекла с крышкой 2,2л (34,6х20,4х5,2 см) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Форма для запекания Mallony BELLISSIMO из боросиликатного стекла с крышкой 2,2л (34,6х20,4х5,2 см)

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Форма для запекания Mallony BELLISSIMO из боросиликатного стекла с крышкой 2,2л (34,6х20,4х5,2 см) - фото 1
Форма для запекания Mallony BELLISSIMO из боросиликатного стекла с крышкой 2,2л (34,6х20,4х5,2 см) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Форма для запекания
  • Форма для запекания Mallony BELLISSIMO из боросиликатного стекла с крышкой 2,2л (34,6х20,4х5,2 см) - фото 1
  • Форма для запекания Mallony BELLISSIMO из боросиликатного стекла с крышкой 2,2л (34,6х20,4х5,2 см) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-64%
1 240 руб.  3 443 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640722
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Форма для запекания Mallony BELLISSIMO из боросиликатного стекла с крышкой 2,2л (34,6х20,4х5,2 см)
1 240 руб. -64%
3 443 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mallony
Тип товара
Форма для запекания
Материал
стекло
Размер
35.3x21.3x5.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х21х6
Вес, кг.
1.2

Описание товара Форма для запекания Mallony BELLISSIMO из боросиликатного стекла с крышкой 2,2л (34,6х20,4х5,2 см)

Форма для запекания Mallony BELLISSIMO из боросиликатного стекла с крышкой 2,2л (34,6х20,4х5,2 см) Форма для запекания Mallony BELLISSIMO 2.2 л, с пластиковой крышкой, из боросиликатного стекла 103629 предназначена для бытового использования. Не ржавеет, поэтому прослужит долгое время. Не токсична, за счет чего безопасна для здоровья. Форма легко моется, благодаря чему не требует сложного ухода.

Отзывы о товаре Форма для запекания Mallony BELLISSIMO из боросиликатного стекла с крышкой 2,2л (34,6х20,4х5,2 см)




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Характеристики
Бренд
Mallony
Тип товара
Форма для запекания
Материал
стекло
Размер
35.3x21.3x5.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Форма для запекания Mallony BELLISSIMO из боросиликатного стекла с крышкой 2,2л (34,6х20,4х5,2 см) Форма для запекания Mallony BELLISSIMO 2.2 л, с пластиковой крышкой, из боросиликатного стекла 103629 предназначена для бытового использования. Не ржавеет, поэтому прослужит долгое время. Не токсична, за счет чего безопасна для здоровья. Форма легко моется, благодаря чему не требует сложного ухода.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Форма для запекания Mallony BELLISSIMO из боросиликатного стекла с крышкой 2,2л (34,6х20,4х5,2 см) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1240 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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