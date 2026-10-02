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Характеристики
Тип товара
Хомут
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
190 руб.
230
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640429
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Описание товара Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100)
Изготовлена из полиамида (PA), известного своей прочностью и долговечностью. Материал устойчив к воздействию УФ-излучения, что гарантирует долгий срок службы даже при постоянном воздействии солнечного света. С внутренним зубчатым зацеплением, что обеспечивает надежное крепление и обвязку кабеля. Пластиковое покрытие защищает поверхность от царапин и других повреждений, а также придает стяжке эстетичный вид. Замок ленточного хомута выполнен в виде пластикового язычка/носика, что обеспечивает удобство и надежность использования. Не содержит галогенов, что делает ее экологически безопасной. Стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения, что позволяет использовать стяжку в любых погодных условиях. В упаковке 100 штук, что позволяет сэкономить на приобретении дополнительных стяжек.
Изготовлена из полиамида (PA), известного своей прочностью и долговечностью. Материал устойчив к воздействию УФ-излучения, что гарантирует долгий срок службы даже при постоянном воздействии солнечного света. С внутренним зубчатым зацеплением, что обеспечивает надежное крепление и обвязку кабеля. Пластиковое покрытие защищает поверхность от царапин и других повреждений, а также придает стяжке эстетичный вид. Замок ленточного хомута выполнен в виде пластикового язычка/носика, что обеспечивает удобство и надежность использования. Не содержит галогенов, что делает ее экологически безопасной. Стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения, что позволяет использовать стяжку в любых погодных условиях. В упаковке 100 штук, что позволяет сэкономить на приобретении дополнительных стяжек.
Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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