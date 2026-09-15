Уцененный товар Люстра (Потолочный светильник) Colosseo Rodrigo 80377/5C хорошее состояние, 640336
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
нет двух плафонов; Внешний вид: хорошее состояние; Спецификация: Мощность лампы, W: 60 Тип установки: на штанге Количество ламп, шт: 5 Тип используемых ламп: Лампы накаливания Тип цоколя: E27 Материал плафонов: Стекло Цвет плафонов и декора: белый Материал арматуры: Металл Комплектность: люстра, комплект креплений, три плафона;
Количество ламп
5
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
классика
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
бронза
Ширина, см
58
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 294 руб.
В наличии
Код товара: 640336
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 294 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Люстра
Причина уценки
нет двух плафонов; Внешний вид: хорошее состояние; Спецификация: Мощность лампы, W: 60 Тип установки: на штанге Количество ламп, шт: 5 Тип используемых ламп: Лампы накаливания Тип цоколя: E27 Материал плафонов: Стекло Цвет плафонов и декора: белый Материал арматуры: Металл Комплектность: люстра, комплект креплений, три плафона;
Высота, см
32
Количество ламп
5
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
классика
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
бронза
Ширина, см
58
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х40
Вес, кг.
4.5
Описание товара Уцененный товар Люстра (Потолочный светильник) Colosseo Rodrigo 80377/5C хорошее состояние
Причина уценки: нет двух плафонов;
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Мощность лампы, W: 60
- Тип установки: на штанге
- Количество ламп, шт: 5
- Тип используемых ламп: Лампы накаливания
- Тип цоколя: E27
- Материал плафонов: Стекло
- Цвет плафонов и декора: белый
- Материал арматуры: Металл
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Бренд
Тип товара
Люстра
Причина уценки
нет двух плафонов; Внешний вид: хорошее состояние; Спецификация: Мощность лампы, W: 60 Тип установки: на штанге Количество ламп, шт: 5 Тип используемых ламп: Лампы накаливания Тип цоколя: E27 Материал плафонов: Стекло Цвет плафонов и декора: белый Материал арматуры: Металл Комплектность: люстра, комплект креплений, три плафона;
Высота, см
32
Количество ламп
5
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
классика
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
бронза
Ширина, см
58
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Страна производитель
Китай
Причина уценки: нет двух плафонов;
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Мощность лампы, W: 60
- Тип установки: на штанге
- Количество ламп, шт: 5
- Тип используемых ламп: Лампы накаливания
- Тип цоколя: E27
- Материал плафонов: Стекло
- Цвет плафонов и декора: белый
- Материал арматуры: Металл
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, Светодиодные, Подвесные, В зал, Дизайнерские, Для кафе, В современном стиле, Для подростка, Для офиса, В стиле Прованс, 4 рожка
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Уцененный товар Люстра (Потолочный светильник) Colosseo Rodrigo 80377/5C хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4294 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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