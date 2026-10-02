Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640246
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
28х24х5
Вес, г.
150
Описание товара Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS)
SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 700 [ALEG-700-256GCS] объемом 256 Гб создан для того, чтобы увеличить память ноутбука или ПК, а также прокачать его производительность. Скорость чтения файлов устройством составляет 1900 Мбайт/с, а записи – 1000 Мбайт/с. Благодаря ширине и длине накопителя 2.2 и 8 см соответственно место для установки ADATA LEGEND 700 [ALEG-700-256GCS] найдется в корпусе даже самого компактного ультрабука и нетбука. Поставляется накопитель вместе с алюминиевым радиатором. Ресурс перезаписи достигает 80 ТБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 700 [ALEG-700-256GCS] объемом 256 Гб создан для того, чтобы увеличить память ноутбука или ПК, а также прокачать его производительность. Скорость чтения файлов устройством составляет 1900 Мбайт/с, а записи – 1000 Мбайт/с. Благодаря ширине и длине накопителя 2.2 и 8 см соответственно место для установки ADATA LEGEND 700 [ALEG-700-256GCS] найдется в корпусе даже самого компактного ультрабука и нетбука. Поставляется накопитель вместе с алюминиевым радиатором. Ресурс перезаписи достигает 80 ТБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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