Накопитель SSD Kioxia PM7-V Series 1.6TB SAS 2.5" KPM71VUG1T60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Интерфейс
SAS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
181 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640171
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Характеристики
Бренд
Kioxia
Тип товара
SSD накопители
Объем накопителя
1.6
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Тип накопителя
SSD
Интерфейс
SAS
Время наработки на отказ, час
2500000
Размеры в упаковке, см
9х9х4
Вес, г.
150
Описание товара Накопитель SSD Kioxia PM7-V Series 1.6TB SAS 2.5" KPM71VUG1T60
Корпоративные SSD-накопители PM7-V-серии с интерфейсом 24G SAS от KIOXIA оптимизированы для применений в задачах со смешанной нагрузкой, включая реляционные базы данных, потоковую передачу медиа, хранение данных и веб-службы. Серия предназначена для обеспечения баланса производительности, надежности, емкости и долговечности в задачах со смешанной нагрузкой чтения и записи, и интенсивным чтением.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Kioxia
Тип товара
SSD накопители
Объем накопителя
1.6
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Тип накопителя
SSD
Интерфейс
SAS
Время наработки на отказ, час
2500000
Корпоративные SSD-накопители PM7-V-серии с интерфейсом 24G SAS от KIOXIA оптимизированы для применений в задачах со смешанной нагрузкой, включая реляционные базы данных, потоковую передачу медиа, хранение данных и веб-службы. Серия предназначена для обеспечения баланса производительности, надежности, емкости и долговечности в задачах со смешанной нагрузкой чтения и записи, и интенсивным чтением.
Накопитель SSD Kioxia PM7-V Series 1.6TB SAS 2.5" KPM71VUG1T60 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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