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Оперативная память Kingston FURY Impact, CL40 (Kit of 2) SO-DIMM DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz (KF556S40IBK2-32) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Kingston FURY Impact, CL40 (Kit of 2) SO-DIMM DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz (KF556S40IBK2-32)

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Оперативная память Kingston FURY Impact, CL40 (Kit of 2) SO-DIMM DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz (KF556S40IBK2-32) - фото 1
Оперативная память Kingston FURY Impact, CL40 (Kit of 2) SO-DIMM DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz (KF556S40IBK2-32) - фото 2
Оперативная память Kingston FURY Impact, CL40 (Kit of 2) SO-DIMM DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz (KF556S40IBK2-32) - фото 3
Оперативная память Kingston FURY Impact, CL40 (Kit of 2) SO-DIMM DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz (KF556S40IBK2-32) - фото 4
Оперативная память Kingston FURY Impact, CL40 (Kit of 2) SO-DIMM DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz (KF556S40IBK2-32) - фото 5
Оперативная память Kingston FURY Impact, CL40 (Kit of 2) SO-DIMM DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz (KF556S40IBK2-32) - фото 6
Оперативная память Kingston FURY Impact, CL40 (Kit of 2) SO-DIMM DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz (KF556S40IBK2-32) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
40-40-40
  • Оперативная память Kingston FURY Impact, CL40 (Kit of 2) SO-DIMM DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz (KF556S40IBK2-32) - фото 1
  • Оперативная память Kingston FURY Impact, CL40 (Kit of 2) SO-DIMM DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz (KF556S40IBK2-32) - фото 2
  • Оперативная память Kingston FURY Impact, CL40 (Kit of 2) SO-DIMM DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz (KF556S40IBK2-32) - фото 3
  • Оперативная память Kingston FURY Impact, CL40 (Kit of 2) SO-DIMM DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz (KF556S40IBK2-32) - фото 4
  • Оперативная память Kingston FURY Impact, CL40 (Kit of 2) SO-DIMM DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz (KF556S40IBK2-32) - фото 5
  • Оперативная память Kingston FURY Impact, CL40 (Kit of 2) SO-DIMM DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz (KF556S40IBK2-32) - фото 6
  • Оперативная память Kingston FURY Impact, CL40 (Kit of 2) SO-DIMM DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz (KF556S40IBK2-32) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639989
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Напряжение питания
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х2
Вес, г.
50

Описание товара Оперативная память Kingston FURY Impact, CL40 (Kit of 2) SO-DIMM DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz (KF556S40IBK2-32)

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти Kingston FURY Impact – это отличное решение для апгрейда игрового ноутбука или мощной компактной рабочей станции. Суммарный объем 32 ГБ комфортно закрывает потребности в современных играх, работе с графикой, монтаже видео в разрешении Full HD или 2K, а также многозадачности с множеством приложений и вкладок в браузере. Это сбалансированный выбор для пользователей, которым важна как высокая скорость отклика системы, так и достаточный запас оперативной памяти для будущих требовательных задач.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули выполнены по стандарту DDR5 – это самое современное поколение оперативной памяти, предлагающее значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Важно отметить, что планки имеют компактный форм-фактор SO-DIMM, что делает их совместимыми исключительно с ноутбуками, мини-ПК и некоторыми компактными материнскими платами, но не подходит для стандартных настольных систем с полноразмерными слотами DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью. В реальных сценариях это означает более плавный геймплей в играх с открытым миром, сокращение времени рендеринга проектов и моментальную реакцию системы при переключении между тяжелыми приложениями, особенно на платформах с мощными мобильными процессорами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Базовая латентность памяти указана как CL40, что является типичным для модулей DDR5 начального и среднего уровня на частоте 5600 МГц. Модули поддерживают автоматический разгон через профиль Intel XMP 3.0, что позволяет им выйти на заявленную высокую частоту простой активацией соответствующего пункта в BIOS совместимого ноутбука, без необходимости ручной настройки таймингов и напряжения. Это значительно упрощает процесс апгрейда для конечного пользователя.

Совместимость с платформой

Память Kingston FURY Impact предназначена для современных ноутбуков на платформах Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 6000 серии и выше, поддерживающих стандарт DDR5. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша конкретная модель ноутбука имеет именно слоты SO-DIMM для DDR5, так как физически и электрически этот стандарт несовместим с предыдущими поколениями DDR3 или DDR4.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло при интенсивной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Конструкция планок оптимизирована для установки в тесных корпусах ноутбуков и не вызывает конфликтов с другими компонентами. Подсветка (RGB) в данной модели отсутствует, что делает ее идеальным выбором для тех, кто ценит надежность и стабильность без лишних декоративных элементов.

Комплектность, режимы работы и расширение

Поскольку память продается в виде комплекта из двух идентичных планок, это позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы после их установки в соответствующие слоты. Двухканальный режим существенно увеличивает реальную пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, что положительно сказывается на общей производительности системы. Для дальнейшего расширения объема, если это поддерживает ноутбук, рекомендуется приобретать идентичный комплект.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это строгая привязка к ноутбучной платформе с поддержкой DDR5. Убедитесь в совместимости вашей модели, сверив спецификации на сайте производителя ноутбука. Для работы на заявленной частоте 5600 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS, если такая опция доступна. При выборе ориентируйтесь на ваш процессор: для Intel Alder Lake/Raptor Lake и AMD Ryzen 6000/7000 серий этот комплект станет отличным апгрейдом, а владельцам более старых систем потребуется память предыдущего поколения DDR4.

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston FURY Impact, CL40 (Kit of 2) SO-DIMM DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz (KF556S40IBK2-32)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Напряжение питания
1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти Kingston FURY Impact – это отличное решение для апгрейда игрового ноутбука или мощной компактной рабочей станции. Суммарный объем 32 ГБ комфортно закрывает потребности в современных играх, работе с графикой, монтаже видео в разрешении Full HD или 2K, а также многозадачности с множеством приложений и вкладок в браузере. Это сбалансированный выбор для пользователей, которым важна как высокая скорость отклика системы, так и достаточный запас оперативной памяти для будущих требовательных задач.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули выполнены по стандарту DDR5 – это самое современное поколение оперативной памяти, предлагающее значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Важно отметить, что планки имеют компактный форм-фактор SO-DIMM, что делает их совместимыми исключительно с ноутбуками, мини-ПК и некоторыми компактными материнскими платами, но не подходит для стандартных настольных систем с полноразмерными слотами DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью. В реальных сценариях это означает более плавный геймплей в играх с открытым миром, сокращение времени рендеринга проектов и моментальную реакцию системы при переключении между тяжелыми приложениями, особенно на платформах с мощными мобильными процессорами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Базовая латентность памяти указана как CL40, что является типичным для модулей DDR5 начального и среднего уровня на частоте 5600 МГц. Модули поддерживают автоматический разгон через профиль Intel XMP 3.0, что позволяет им выйти на заявленную высокую частоту простой активацией соответствующего пункта в BIOS совместимого ноутбука, без необходимости ручной настройки таймингов и напряжения. Это значительно упрощает процесс апгрейда для конечного пользователя.

Совместимость с платформой

Память Kingston FURY Impact предназначена для современных ноутбуков на платформах Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 6000 серии и выше, поддерживающих стандарт DDR5. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша конкретная модель ноутбука имеет именно слоты SO-DIMM для DDR5, так как физически и электрически этот стандарт несовместим с предыдущими поколениями DDR3 или DDR4.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло при интенсивной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Конструкция планок оптимизирована для установки в тесных корпусах ноутбуков и не вызывает конфликтов с другими компонентами. Подсветка (RGB) в данной модели отсутствует, что делает ее идеальным выбором для тех, кто ценит надежность и стабильность без лишних декоративных элементов.

Комплектность, режимы работы и расширение

Поскольку память продается в виде комплекта из двух идентичных планок, это позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы после их установки в соответствующие слоты. Двухканальный режим существенно увеличивает реальную пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, что положительно сказывается на общей производительности системы. Для дальнейшего расширения объема, если это поддерживает ноутбук, рекомендуется приобретать идентичный комплект.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это строгая привязка к ноутбучной платформе с поддержкой DDR5. Убедитесь в совместимости вашей модели, сверив спецификации на сайте производителя ноутбука. Для работы на заявленной частоте 5600 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS, если такая опция доступна. При выборе ориентируйтесь на ваш процессор: для Intel Alder Lake/Raptor Lake и AMD Ryzen 6000/7000 серий этот комплект станет отличным апгрейдом, а владельцам более старых систем потребуется память предыдущего поколения DDR4.

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Отзывы


Оперативная память Kingston FURY Impact, CL40 (Kit of 2) SO-DIMM DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz (KF556S40IBK2-32) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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