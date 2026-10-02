Оперативная память Kingston FURY Impact, CL40 (Kit of 2) SO-DIMM DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz (KF556S40IBK2-32)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston FURY Impact, CL40 (Kit of 2) SO-DIMM DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz (KF556S40IBK2-32)
Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти Kingston FURY Impact – это отличное решение для апгрейда игрового ноутбука или мощной компактной рабочей станции. Суммарный объем 32 ГБ комфортно закрывает потребности в современных играх, работе с графикой, монтаже видео в разрешении Full HD или 2K, а также многозадачности с множеством приложений и вкладок в браузере. Это сбалансированный выбор для пользователей, которым важна как высокая скорость отклика системы, так и достаточный запас оперативной памяти для будущих требовательных задач.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули выполнены по стандарту DDR5 – это самое современное поколение оперативной памяти, предлагающее значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Важно отметить, что планки имеют компактный форм-фактор SO-DIMM, что делает их совместимыми исключительно с ноутбуками, мини-ПК и некоторыми компактными материнскими платами, но не подходит для стандартных настольных систем с полноразмерными слотами DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью. В реальных сценариях это означает более плавный геймплей в играх с открытым миром, сокращение времени рендеринга проектов и моментальную реакцию системы при переключении между тяжелыми приложениями, особенно на платформах с мощными мобильными процессорами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Базовая латентность памяти указана как CL40, что является типичным для модулей DDR5 начального и среднего уровня на частоте 5600 МГц. Модули поддерживают автоматический разгон через профиль Intel XMP 3.0, что позволяет им выйти на заявленную высокую частоту простой активацией соответствующего пункта в BIOS совместимого ноутбука, без необходимости ручной настройки таймингов и напряжения. Это значительно упрощает процесс апгрейда для конечного пользователя.
Совместимость с платформой
Память Kingston FURY Impact предназначена для современных ноутбуков на платформах Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 6000 серии и выше, поддерживающих стандарт DDR5. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша конкретная модель ноутбука имеет именно слоты SO-DIMM для DDR5, так как физически и электрически этот стандарт несовместим с предыдущими поколениями DDR3 или DDR4.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло при интенсивной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Конструкция планок оптимизирована для установки в тесных корпусах ноутбуков и не вызывает конфликтов с другими компонентами. Подсветка (RGB) в данной модели отсутствует, что делает ее идеальным выбором для тех, кто ценит надежность и стабильность без лишних декоративных элементов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Поскольку память продается в виде комплекта из двух идентичных планок, это позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы после их установки в соответствующие слоты. Двухканальный режим существенно увеличивает реальную пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, что положительно сказывается на общей производительности системы. Для дальнейшего расширения объема, если это поддерживает ноутбук, рекомендуется приобретать идентичный комплект.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это строгая привязка к ноутбучной платформе с поддержкой DDR5. Убедитесь в совместимости вашей модели, сверив спецификации на сайте производителя ноутбука. Для работы на заявленной частоте 5600 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS, если такая опция доступна. При выборе ориентируйтесь на ваш процессор: для Intel Alder Lake/Raptor Lake и AMD Ryzen 6000/7000 серий этот комплект станет отличным апгрейдом, а владельцам более старых систем потребуется память предыдущего поколения DDR4.
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Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти Kingston FURY Impact – это отличное решение для апгрейда игрового ноутбука или мощной компактной рабочей станции. Суммарный объем 32 ГБ комфортно закрывает потребности в современных играх, работе с графикой, монтаже видео в разрешении Full HD или 2K, а также многозадачности с множеством приложений и вкладок в браузере. Это сбалансированный выбор для пользователей, которым важна как высокая скорость отклика системы, так и достаточный запас оперативной памяти для будущих требовательных задач.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули выполнены по стандарту DDR5 – это самое современное поколение оперативной памяти, предлагающее значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Важно отметить, что планки имеют компактный форм-фактор SO-DIMM, что делает их совместимыми исключительно с ноутбуками, мини-ПК и некоторыми компактными материнскими платами, но не подходит для стандартных настольных систем с полноразмерными слотами DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью. В реальных сценариях это означает более плавный геймплей в играх с открытым миром, сокращение времени рендеринга проектов и моментальную реакцию системы при переключении между тяжелыми приложениями, особенно на платформах с мощными мобильными процессорами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Базовая латентность памяти указана как CL40, что является типичным для модулей DDR5 начального и среднего уровня на частоте 5600 МГц. Модули поддерживают автоматический разгон через профиль Intel XMP 3.0, что позволяет им выйти на заявленную высокую частоту простой активацией соответствующего пункта в BIOS совместимого ноутбука, без необходимости ручной настройки таймингов и напряжения. Это значительно упрощает процесс апгрейда для конечного пользователя.
Совместимость с платформой
Память Kingston FURY Impact предназначена для современных ноутбуков на платформах Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 6000 серии и выше, поддерживающих стандарт DDR5. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша конкретная модель ноутбука имеет именно слоты SO-DIMM для DDR5, так как физически и электрически этот стандарт несовместим с предыдущими поколениями DDR3 или DDR4.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло при интенсивной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Конструкция планок оптимизирована для установки в тесных корпусах ноутбуков и не вызывает конфликтов с другими компонентами. Подсветка (RGB) в данной модели отсутствует, что делает ее идеальным выбором для тех, кто ценит надежность и стабильность без лишних декоративных элементов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Поскольку память продается в виде комплекта из двух идентичных планок, это позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы после их установки в соответствующие слоты. Двухканальный режим существенно увеличивает реальную пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, что положительно сказывается на общей производительности системы. Для дальнейшего расширения объема, если это поддерживает ноутбук, рекомендуется приобретать идентичный комплект.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это строгая привязка к ноутбучной платформе с поддержкой DDR5. Убедитесь в совместимости вашей модели, сверив спецификации на сайте производителя ноутбука. Для работы на заявленной частоте 5600 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS, если такая опция доступна. При выборе ориентируйтесь на ваш процессор: для Intel Alder Lake/Raptor Lake и AMD Ryzen 6000/7000 серий этот комплект станет отличным апгрейдом, а владельцам более старых систем потребуется память предыдущего поколения DDR4.
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