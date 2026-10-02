Блок питания Supermicro 750W 80PLUS Platinum Redundant 1U PWS-751P-1R
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блок питания Supermicro 750W 80PLUS Platinum Redundant 1U PWS-751P-1R
С помощью серии PowerUp от Chieftronic признанное качество и высокая производительность серии PowerPlay делаются доступными для широкого круга геймеров. Благодаря мостовому LLC-преобразователю с технологией DC-DC, серия гарантирует невероятно низкий уровень шума от пульсаций по напряжению и отличную регулировку напряжения. Благодаря дизайну, гарантирующему высокую плотность мощности, эта серия гарантирует мощность вплоть до 850W несмотря на небольшой форм-фактор, общей длиной всего 14 см, и КПД 80PLUS Gold. Компактный размер и полностью модульное управление кабелями позволит Вам использовать серию PowerUp как для небольших систем, где необходим маленький блок питания, так и для очень больших систем благодаря длинным черным плоским кабелям.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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