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Набор оснастки Makita B-53768 (56пред.) для шуруповертов/дрелей купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор оснастки Makita B-53768 (56пред.) для шуруповертов/дрелей

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Набор оснастки Makita B-53768 (56пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 1
Набор оснастки Makita B-53768 (56пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор оснастки
  • Набор оснастки Makita B-53768 (56пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 1
  • Набор оснастки Makita B-53768 (56пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 340 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639615
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор оснастки Makita B-53768 (56пред.) для шуруповертов/дрелей
8 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Набор оснастки
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
2.7

Описание товара Набор оснастки Makita B-53768 (56пред.) для шуруповертов/дрелей

Обладатели электроинструмента разных типов, приобретая набор бит и серел Макита В-53768, могут закрыть проблему расходного материала при работе с различным крепежом и сверлении отверстий в металле, дереве и пластике.



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Отзывы о товаре Набор оснастки Makita B-53768 (56пред.) для шуруповертов/дрелей




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Набор оснастки
Описание
Обладатели электроинструмента разных типов, приобретая набор бит и серел Макита В-53768, могут закрыть проблему расходного материала при работе с различным крепежом и сверлении отверстий в металле, дереве и пластике.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор оснастки Makita B-53768 (56пред.) для шуруповертов/дрелей - стоимость товара 8340 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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