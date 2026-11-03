Top.Mail.Ru
Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 1
Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 2
Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 3
Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 4
Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 5
Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 6
Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 7
Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 8
Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 9
Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 10
Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 11
Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 12
Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 13
Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
  • Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639438
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Вес, кг.
2.1

Описание товара Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE G-SERIES ? надежный инструмент с щеточным двигателем, который работает в режиме поступательного удара. Это делает его незаменимым для сверления отверстий в твердых материалах. Функция шуруповерта позволяет использовать инструмент для работы с крепежами. Благодаря реверсу он легко справляется с раскручиванием винтов и шурупов. Makita HP488DWE G-SERIES использует быстрозажимной патрон для легкой и быстрой смены оснастки. Это повышает скорость и комфорт работы с инструментом. Крутящий момент на уровне 42 Н·м обеспечивает надежную работу с крепежами. Регулировка ступеней крутящего момента гарантирует высокую производительность в работе с разными материалами. Питание дрель получает от Li-Ion-аккумулятора емкостью 1.5 А·ч. Инструмент защищен от перегрузки благодаря электронной системе, способен мгновенно останавливать оснастку, используя систему тормоза двигателя. Ударопрочный пластиковый кейс позволяет комфортно хранить и безопасно переносить инструмент.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Описание
Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE G-SERIES ? надежный инструмент с щеточным двигателем, который работает в режиме поступательного удара. Это делает его незаменимым для сверления отверстий в твердых материалах. Функция шуруповерта позволяет использовать инструмент для работы с крепежами. Благодаря реверсу он легко справляется с раскручиванием винтов и шурупов. Makita HP488DWE G-SERIES использует быстрозажимной патрон для легкой и быстрой смены оснастки. Это повышает скорость и комфорт работы с инструментом. Крутящий момент на уровне 42 Н·м обеспечивает надежную работу с крепежами. Регулировка ступеней крутящего момента гарантирует высокую производительность в работе с разными материалами. Питание дрель получает от Li-Ion-аккумулятора емкостью 1.5 А·ч. Инструмент защищен от перегрузки благодаря электронной системе, способен мгновенно останавливать оснастку, используя систему тормоза двигателя. Ударопрочный пластиковый кейс позволяет комфортно хранить и безопасно переносить инструмент.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...