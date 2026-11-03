Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE G-SERIES ? надежный инструмент с щеточным двигателем, который работает в режиме поступательного удара. Это делает его незаменимым для сверления отверстий в твердых материалах. Функция шуруповерта позволяет использовать инструмент для работы с крепежами. Благодаря реверсу он легко справляется с раскручиванием винтов и шурупов. Makita HP488DWE G-SERIES использует быстрозажимной патрон для легкой и быстрой смены оснастки. Это повышает скорость и комфорт работы с инструментом. Крутящий момент на уровне 42 Н·м обеспечивает надежную работу с крепежами. Регулировка ступеней крутящего момента гарантирует высокую производительность в работе с разными материалами. Питание дрель получает от Li-Ion-аккумулятора емкостью 1.5 А·ч. Инструмент защищен от перегрузки благодаря электронной системе, способен мгновенно останавливать оснастку, используя систему тормоза двигателя. Ударопрочный пластиковый кейс позволяет комфортно хранить и безопасно переносить инструмент.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 830 руб. 27 330 руб.3958 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 70 Н·м, 2 АКБ LMS (4 А·ч), бесщеточн...
-
В наличииЦена 15 900 руб.3975 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 ...
-
В наличииЦена 16 040 руб. 21 083 руб.4010 руб. в СплитДрель-шуруповерт Makita DDF453SYE аккум. патрон:быстрозажимной (...
-
В наличииЦена 16 050 руб.4013 руб. в СплитДрель-шуруповерт Makita DDF486Z аккум. патрон:быстрозажимной
-
В наличииЦена 16 320 руб.4080 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 100 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточ...
-
В наличииЦена 16 660 руб.4165 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DeWalt DCD796NT
-
В наличии БесплатноЦена 16 860 руб. 33 000 руб.4215 руб. в СплитДрель электрическая Makita HP2070 ударная
-
В наличииЦена 16 860 руб.4215 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная Makita HP332DWAE
-
В наличииЦена 17 190 руб. 31 460 руб.4298 руб. в СплитДрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI аккум. патрон:быстрозажимной (...
-
В наличии БесплатноЦена 17 280 руб.4320 руб. в СплитДрель электрическая Makita HP2070F ударная
-
В наличииЦена 17 540 руб.4385 руб. в СплитДрель-шуруповерт Makita DF333DSAX6 аккум. патрон:быстрозажимной ...
-
В наличииЦена 18 110 руб.4528 руб. в СплитДрель-шуруповерт Bosch GSR 185-LI кейс, 1 АКБ (06019K3005)
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Makita HP488DWE аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)