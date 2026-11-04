Дрель безударная Makita DDA450ZK патрон:быстрозажимной реверс (кейс в комплекте)
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Характеристики
Тип товара
Дрель безударная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 150 руб.
В наличии
Код товара: 639432
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
32 150 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
6
Описание товара Дрель безударная Makita DDA450ZK патрон:быстрозажимной реверс (кейс в комплекте)
Дрель Makita DDA450ZK поставляется без АКБ и ЗУ. Инструмент оснащен двумя скоростями, ключевым патроном с креплением 1/2 и подсветкой рабочей области. Патрон позволяет использовать оснастку с диаметром от 1.5 мм до 1.3 см. Угловая дрель быстро развивает скорость до 1400 об/мин, просверливая в разных материалах чистые и ровные отверстия. Прибор Makita DDA450ZK оснащен системой плавного пуска и электрическим тормозом, что важно для эффективной и безопасной работы. Безударная профессиональная дрель дополнена реверсом для быстрого и аккуратного изъятия застрявшего патрона. С ее помощью вы легко просверлите отверстия в древесине с диаметром 3.8 см или металле на 1.3 см.
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Дрель Makita DDA450ZK поставляется без АКБ и ЗУ. Инструмент оснащен двумя скоростями, ключевым патроном с креплением 1/2 и подсветкой рабочей области. Патрон позволяет использовать оснастку с диаметром от 1.5 мм до 1.3 см. Угловая дрель быстро развивает скорость до 1400 об/мин, просверливая в разных материалах чистые и ровные отверстия. Прибор Makita DDA450ZK оснащен системой плавного пуска и электрическим тормозом, что важно для эффективной и безопасной работы. Безударная профессиональная дрель дополнена реверсом для быстрого и аккуратного изъятия застрявшего патрона. С ее помощью вы легко просверлите отверстия в древесине с диаметром 3.8 см или металле на 1.3 см.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Дрель безударная Makita DDA450ZK патрон:быстрозажимной реверс (кейс в комплекте) - стоимость товара 32150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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