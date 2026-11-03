Аккумулятор Makita BL1830B LXT 18В 3Ач Li-Ion (632M83-6)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639359
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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х8
Вес, г.
500
Описание товара Аккумулятор Makita BL1830B LXT 18В 3Ач Li-Ion (632M83-6)
Аккумулятор BL1830B (LXT 18В, 3Ач, индикатор заряда) 1 шт Makita 632M83-6. Отсутствие эффекта памяти позволяет заряжать и разряжать при любом уровне заряда. Время зарядки аккумулятора составляет 22 минуты (с быстрозарядным устройством) или 60 минут (с обычным зарядным устройством).
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Страна производитель
Китай
Аккумулятор BL1830B (LXT 18В, 3Ач, индикатор заряда) 1 шт Makita 632M83-6. Отсутствие эффекта памяти позволяет заряжать и разряжать при любом уровне заряда. Время зарядки аккумулятора составляет 22 минуты (с быстрозарядным устройством) или 60 минут (с обычным зарядным устройством).
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Аккумулятор Makita BL1830B LXT 18В 3Ач Li-Ion (632M83-6) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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