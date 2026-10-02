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Аккумулятор Makita BL1815G 18В 1.5Ач Li-Ion (198186-3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор Makita BL1815G 18В 1.5Ач Li-Ion (198186-3)

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Аккумулятор Makita BL1815G 18В 1.5Ач Li-Ion (198186-3) - фото 1
Аккумулятор Makita BL1815G 18В 1.5Ач Li-Ion (198186-3) - фото 2
Аккумулятор Makita BL1815G 18В 1.5Ач Li-Ion (198186-3) - фото 3
Аккумулятор Makita BL1815G 18В 1.5Ач Li-Ion (198186-3) - фото 4
Аккумулятор Makita BL1815G 18В 1.5Ач Li-Ion (198186-3) - фото 5
Аккумулятор Makita BL1815G 18В 1.5Ач Li-Ion (198186-3) - фото 6
Аккумулятор Makita BL1815G 18В 1.5Ач Li-Ion (198186-3) - фото 7
Аккумулятор Makita BL1815G 18В 1.5Ач Li-Ion (198186-3) - фото 8
Аккумулятор Makita BL1815G 18В 1.5Ач Li-Ion (198186-3) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
1500
Напряжение, В
18
  • Аккумулятор Makita BL1815G 18В 1.5Ач Li-Ion (198186-3) - фото 1
  • Аккумулятор Makita BL1815G 18В 1.5Ач Li-Ion (198186-3) - фото 2
  • Аккумулятор Makita BL1815G 18В 1.5Ач Li-Ion (198186-3) - фото 3
  • Аккумулятор Makita BL1815G 18В 1.5Ач Li-Ion (198186-3) - фото 4
  • Аккумулятор Makita BL1815G 18В 1.5Ач Li-Ion (198186-3) - фото 5
  • Аккумулятор Makita BL1815G 18В 1.5Ач Li-Ion (198186-3) - фото 6
  • Аккумулятор Makita BL1815G 18В 1.5Ач Li-Ion (198186-3) - фото 7
  • Аккумулятор Makita BL1815G 18В 1.5Ач Li-Ion (198186-3) - фото 8
  • Аккумулятор Makita BL1815G 18В 1.5Ач Li-Ion (198186-3) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639354
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
1500
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х7
Вес, г.
300

Описание товара Аккумулятор Makita BL1815G 18В 1.5Ач Li-Ion (198186-3)

Аккумулятор 18 В, 1.5 Ач, Li-Ion BL1815G Makita 198186-3 предназначен для использования с инструментами Makita, работающими от аккумуляторов G серии. Данный аккумулятор заряжается специальным зарядным устройством, минимальное время заряда составляет 22 мин., максимальное время заряда 30 мин. Аккумулятор имеет Li-ion технологию: отсутствует эффект памяти, можно производить зарядку в любое время, независимо от разряда батареи, можно хранить долгое время без потери заряда.



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Отзывы о товаре Аккумулятор Makita BL1815G 18В 1.5Ач Li-Ion (198186-3)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
1500
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор 18 В, 1.5 Ач, Li-Ion BL1815G Makita 198186-3 предназначен для использования с инструментами Makita, работающими от аккумуляторов G серии. Данный аккумулятор заряжается специальным зарядным устройством, минимальное время заряда составляет 22 мин., максимальное время заряда 30 мин. Аккумулятор имеет Li-ion технологию: отсутствует эффект памяти, можно производить зарядку в любое время, независимо от разряда батареи, можно хранить долгое время без потери заряда.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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