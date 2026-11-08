Комплект наконечников для стилуса ONYX BOOX MAX 3, Note 2, Note 3, Note 5, Max Lumi, Note Air 2 (цве
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Характеристики
Тип товара
Стилусы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб.
В наличии
Код товара: 639046
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 160 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
8х2х1
Вес, г.
50
Описание товара Комплект наконечников для стилуса ONYX BOOX MAX 3, Note 2, Note 3, Note 5, Max Lumi, Note Air 2 (цве
В этот комплект входят пять наконечников для стилуса и специальное кольцо для снятия наконечников. Все эти наконечники окрашены в чёрный цвет. В качестве упаковки для них используется фирменная чёрная коробка ONYX BOOX с логотипом бренда. К числу совместимых с этими наконечниками стилусов относятся ONYX BOOX Pen Plus и ONYX BOOX Pen 2 Pro, а также те стилусы, что входят в комплект поставки читалок ONYX BOOX MAX 3, MAX Lumi, MAX Lumi 2, Note 2, Note 3, Note Air 2, Note Air 2 Plus, Nova 3, Nova 3 Color, Nova Air 2, Nova Air C, Tab X, Tab Ultra, Tab Ultra C. На всякий случай особо отметим, что к стилусам читалок ONYX BOOX Nova Air и Note Air данные наконечники не подходят.
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В этот комплект входят пять наконечников для стилуса и специальное кольцо для снятия наконечников. Все эти наконечники окрашены в чёрный цвет. В качестве упаковки для них используется фирменная чёрная коробка ONYX BOOX с логотипом бренда. К числу совместимых с этими наконечниками стилусов относятся ONYX BOOX Pen Plus и ONYX BOOX Pen 2 Pro, а также те стилусы, что входят в комплект поставки читалок ONYX BOOX MAX 3, MAX Lumi, MAX Lumi 2, Note 2, Note 3, Note Air 2, Note Air 2 Plus, Nova 3, Nova 3 Color, Nova Air 2, Nova Air C, Tab X, Tab Ultra, Tab Ultra C. На всякий случай особо отметим, что к стилусам читалок ONYX BOOX Nova Air и Note Air данные наконечники не подходят.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги
Комплект наконечников для стилуса ONYX BOOX MAX 3, Note 2, Note 3, Note 5, Max Lumi, Note Air 2 (цве - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1160 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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