Санки дет. пласт. BULLET SEAT ISPS со спинкой 102,5*40см (PP

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|Бренд
|Y-scoo
|Тип товара
|Санки
|Вес, кг
|1.3
|Высота, см
|42
|Длина, см
|102.5
|Производство
|Польша
|Ширина, см
|40
|Возраст
|от 4 лет
|Количество посадочных мест
|1
|Максимальная нагрузка
|50 кг
|Материал
|полипропилен
|Пол
|унисекс
|Ремень безопасности
|есть
|Сидение
|есть
Санки Prosperplast Bullet Seat ISPS выполнены из морозостойкого пропилена. Имеют съемное сиденье со спинкой, рассчитанное на перевозку маленьких детей. Когда ребенок подрастет, спинку можно снять, и санки станут пригодными для катания как сидя, так и в лежачем положении. Санки Prosperplast Bullet Seat ISPS имеют небольшой вес, что позволяет ребенку без труда самостоятельно их переносить.
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