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Видеокарта NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB (900-5G133-2550-000) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB (900-5G133-2550-000)

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Видеокарта NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB (900-5G133-2550-000) - фото 1
Видеокарта NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB (900-5G133-2550-000) - фото 2
Видеокарта NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB (900-5G133-2550-000) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
  • Видеокарта NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB (900-5G133-2550-000) - фото 1
  • Видеокарта NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB (900-5G133-2550-000) - фото 2
  • Видеокарта NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB (900-5G133-2550-000) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
971 310 руб.  1 111 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638495
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Характеристики

Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарты
Размеры в упаковке, см
35х17х8
Вес, кг.
15.15

Описание товара Видеокарта NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB (900-5G133-2550-000)

NVIDIA RTX™ 6000 поколения Ada предлагает функции, возможности и производительность, необходимые для решения задач современных профессиональных рабочих процессов. Основанная на архитектуре графического процессора NVIDIA Ada Lovelace, RTX 6000 сочетает в себе ядра RT третьего поколения, тензорные ядра четвертого поколения и ядра CUDA® следующего поколения с 48 ГБ графической памяти для беспрецедентной производительности рендеринга, искусственного интеллекта, графики и вычислений. Рабочие станции на базе NVIDIA RTX 6000 предоставляют все, что вам нужно для достижения успеха в современной сверхсложной бизнес-среде.

Отзывы о товаре Видеокарта NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB (900-5G133-2550-000)




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Характеристики
Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарты
Описание
NVIDIA RTX™ 6000 поколения Ada предлагает функции, возможности и производительность, необходимые для решения задач современных профессиональных рабочих процессов. Основанная на архитектуре графического процессора NVIDIA Ada Lovelace, RTX 6000 сочетает в себе ядра RT третьего поколения, тензорные ядра четвертого поколения и ядра CUDA® следующего поколения с 48 ГБ графической памяти для беспрецедентной производительности рендеринга, искусственного интеллекта, графики и вычислений. Рабочие станции на базе NVIDIA RTX 6000 предоставляют все, что вам нужно для достижения успеха в современной сверхсложной бизнес-среде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB (900-5G133-2550-000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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