Top.Mail.Ru
Вентилятор вытяжной серии Slim EAFS-120TH с таймером и гигростатом купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор вытяжной серии Slim EAFS-120TH с таймером и гигростатом

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор вытяжной серии Slim EAFS-120TH с таймером и гигростатом - фото 1
Вентилятор вытяжной серии Slim EAFS-120TH с таймером и гигростатом - фото 2
Вентилятор вытяжной серии Slim EAFS-120TH с таймером и гигростатом - фото 3
Вентилятор вытяжной серии Slim EAFS-120TH с таймером и гигростатом - фото 4
Вентилятор вытяжной серии Slim EAFS-120TH с таймером и гигростатом - фото 5
Вентилятор вытяжной серии Slim EAFS-120TH с таймером и гигростатом - фото 6
Вентилятор вытяжной серии Slim EAFS-120TH с таймером и гигростатом - фото 7
Вентилятор вытяжной серии Slim EAFS-120TH с таймером и гигростатом - фото 8
Вентилятор вытяжной серии Slim EAFS-120TH с таймером и гигростатом - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вентилятор вытяжной серии Slim EAFS-120TH с таймером и гигростатом - фото 1
  • Вентилятор вытяжной серии Slim EAFS-120TH с таймером и гигростатом - фото 2
  • Вентилятор вытяжной серии Slim EAFS-120TH с таймером и гигростатом - фото 3
  • Вентилятор вытяжной серии Slim EAFS-120TH с таймером и гигростатом - фото 4
  • Вентилятор вытяжной серии Slim EAFS-120TH с таймером и гигростатом - фото 5
  • Вентилятор вытяжной серии Slim EAFS-120TH с таймером и гигростатом - фото 6
  • Вентилятор вытяжной серии Slim EAFS-120TH с таймером и гигростатом - фото 7
  • Вентилятор вытяжной серии Slim EAFS-120TH с таймером и гигростатом - фото 8
  • Вентилятор вытяжной серии Slim EAFS-120TH с таймером и гигростатом - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
4 500 руб.  7 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638330
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
18х18х12
Вес, г.
710

Описание товара Вентилятор вытяжной серии Slim EAFS-120TH с таймером и гигростатом

Вытяжные вентиляторы серии Slim — это эффективность в сверхтонком дизайне. Обратный клапан вытяжного вентилятора предотвращает приток воздуха из системы вентиляции здания, поэтому к вам не проникают неприятные запахи, а японские подшипники качения в двигателе увеличивают срок эксплуатации прибора. Долговечные материалы и технологии обеспечивают надежную и эффективную работу, что подтверждается гарантией 2 года. Для вашего комфорта модель оснащена встроенным регулируемым таймером задержки отключения, который можно установить на время от 1 до 25 минут. Таймер выключит вентилятор, если не будет движения или истечет заданное время. Корпус вентилятора изготовлен из экологичного пластика ABS, утилизация которого не наносит вред окружающей среде, а классический белый цвет будет аккуратно смотреться в любом интерьере. Вытяжные вентиляторы Electrolux серии Slim — максимальная эффективность и компактные размеры.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной серии Slim EAFS-120TH с таймером и гигростатом




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Описание
Вытяжные вентиляторы серии Slim — это эффективность в сверхтонком дизайне. Обратный клапан вытяжного вентилятора предотвращает приток воздуха из системы вентиляции здания, поэтому к вам не проникают неприятные запахи, а японские подшипники качения в двигателе увеличивают срок эксплуатации прибора. Долговечные материалы и технологии обеспечивают надежную и эффективную работу, что подтверждается гарантией 2 года. Для вашего комфорта модель оснащена встроенным регулируемым таймером задержки отключения, который можно установить на время от 1 до 25 минут. Таймер выключит вентилятор, если не будет движения или истечет заданное время. Корпус вентилятора изготовлен из экологичного пластика ABS, утилизация которого не наносит вред окружающей среде, а классический белый цвет будет аккуратно смотреться в любом интерьере. Вытяжные вентиляторы Electrolux серии Slim — максимальная эффективность и компактные размеры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор вытяжной серии Slim EAFS-120TH с таймером и гигростатом - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...