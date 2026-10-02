Вентилятор вытяжной серии Slim EAFS-120TH с таймером и гигростатом
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Характеристики
Описание товара Вентилятор вытяжной серии Slim EAFS-120TH с таймером и гигростатом
Вытяжные вентиляторы серии Slim — это эффективность в сверхтонком дизайне. Обратный клапан вытяжного вентилятора предотвращает приток воздуха из системы вентиляции здания, поэтому к вам не проникают неприятные запахи, а японские подшипники качения в двигателе увеличивают срок эксплуатации прибора. Долговечные материалы и технологии обеспечивают надежную и эффективную работу, что подтверждается гарантией 2 года. Для вашего комфорта модель оснащена встроенным регулируемым таймером задержки отключения, который можно установить на время от 1 до 25 минут. Таймер выключит вентилятор, если не будет движения или истечет заданное время. Корпус вентилятора изготовлен из экологичного пластика ABS, утилизация которого не наносит вред окружающей среде, а классический белый цвет будет аккуратно смотреться в любом интерьере. Вытяжные вентиляторы Electrolux серии Slim — максимальная эффективность и компактные размеры.
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