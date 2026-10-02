Аккумулятор для HITACHI (p/n: BSL 1415, BSL 1430), 3.0Ah 14.4V
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 637692
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Характеристики
Бренд
CameronSino
Размеры в упаковке, см
16х8х4
Вес, г.
350
Описание товара Аккумулятор для HITACHI (p/n: BSL 1415, BSL 1430), 3.0Ah 14.4V
Аккумулятор для HITACHI (p/n: BSL 1415, BSL 1430), 3.0Ah 14.4V
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
CameronSino
Аккумулятор для HITACHI (p/n: BSL 1415, BSL 1430), 3.0Ah 14.4V
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Подставки для ноутбуков, Сумки для ноутбуков, для ноутбука asus, для ноутбука lenovo, для ноутбука acer, для ноутбука samsung, для ноутбука hp, для ноутбука dell, для ноутбука toshiba, для ноутбука sony
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Подставки для ноутбуков, Сумки для ноутбуков, для ноутбука asus, для ноутбука lenovo, для ноутбука acer, для ноутбука samsung, для ноутбука hp, для ноутбука dell, для ноутбука toshiba, для ноутбука sony
Аккумулятор для HITACHI (p/n: BSL 1415, BSL 1430), 3.0Ah 14.4V - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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