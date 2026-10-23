Аккумулятор для METABO (p/n: 6.02151.50), 2.0Ah 12V
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб.
В наличии
Код товара: 637543
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 800 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
CameronSino
Размеры в упаковке, см
16х8х4
Вес, г.
350
Описание товара Аккумулятор для METABO (p/n: 6.02151.50), 2.0Ah 12V
Аккумулятор для METABO (p/n: 6.02151.50), 2.0Ah 12V
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
CameronSino
Аккумулятор для METABO (p/n: 6.02151.50), 2.0Ah 12V
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Подставки для ноутбуков, Прочие аксессуары для ноутбуков, Сумки для ноутбуков, для ноутбука asus, для ноутбука lenovo, для ноутбука acer, для ноутбука samsung, для ноутбука hp, для ноутбука dell, для ноутбука toshiba, для ноутбука sony
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Подставки для ноутбуков, Прочие аксессуары для ноутбуков, Сумки для ноутбуков, для ноутбука asus, для ноутбука lenovo, для ноутбука acer, для ноутбука samsung, для ноутбука hp, для ноутбука dell, для ноутбука toshiba, для ноутбука sony
Купить Аккумулятор для METABO (p/n: 6.02151.50), 2.0Ah 12V - по цене 1800 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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