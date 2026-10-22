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Аккумулятор для BOSCH (p/n: 2607335707, 2607335272, 2607335260, BAT0408), 1.5Ah 9.6V купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор для BOSCH (p/n: 2607335707, 2607335272, 2607335260, BAT0408), 1.5Ah 9.6V

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 637437
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Аккумулятор для BOSCH (p/n: 2607335707, 2607335272, 2607335260, BAT0408), 1.5Ah 9.6V
1 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CameronSino
Размеры в упаковке, см
16х8х4
Вес, г.
350

Описание товара Аккумулятор для BOSCH (p/n: 2607335707, 2607335272, 2607335260, BAT0408), 1.5Ah 9.6V

Аккумулятор для BOSCH (p/n: 2607335707, 2607335272, 2607335260, BAT0408), 1.5Ah 9.6V

Отзывы о товаре Аккумулятор для BOSCH (p/n: 2607335707, 2607335272, 2607335260, BAT0408), 1.5Ah 9.6V




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Характеристики
Бренд
CameronSino
Описание
Аккумулятор для BOSCH (p/n: 2607335707, 2607335272, 2607335260, BAT0408), 1.5Ah 9.6V
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор для BOSCH (p/n: 2607335707, 2607335272, 2607335260, BAT0408), 1.5Ah 9.6V - стоимость товара 1470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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