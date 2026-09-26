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PJ Harvey - The Hope Six Demolition Project (0602507254148) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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PJ Harvey - The Hope Six Demolition Project (0602507254148) виниловая пластинка

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PJ Harvey - The Hope Six Demolition Project (0602507254148) виниловая пластинка - фото 1
PJ Harvey - The Hope Six Demolition Project (0602507254148) виниловая пластинка - фото 2
PJ Harvey - The Hope Six Demolition Project (0602507254148) виниловая пластинка - фото 3
PJ Harvey - The Hope Six Demolition Project (0602507254148) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
PJ Harvey
Альбом (сингл)
The Hope Six Demolition Project
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • PJ Harvey - The Hope Six Demolition Project (0602507254148) виниловая пластинка - фото 1
  • PJ Harvey - The Hope Six Demolition Project (0602507254148) виниловая пластинка - фото 2
  • PJ Harvey - The Hope Six Demolition Project (0602507254148) виниловая пластинка - фото 3
  • PJ Harvey - The Hope Six Demolition Project (0602507254148) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636667
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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PJ Harvey - The Hope Six Demolition Project (0602507254148) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UMC
Barcode
[0602507254148]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
PJ Harvey
Альбом (сингл)
The Hope Six Demolition Project
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара PJ Harvey - The Hope Six Demolition Project (0602507254148) виниловая пластинка

The Hope Six Demolition Project - девятый студийный альбом британской рок-исполнительницы PJ Harvey, вышедший 15 апреля 2016 на лейбле Island Records. Альбом был записан во время музыкальных сессий, открытых для зрителей, как часть арт-инсталляции в Сомерсет-Хаусе в Лондоне под названием Recording In Progress. Запись альбома началась 16 января 2015 и закончилась 14 февраля 2015, каждая сессия записи альбома продолжалась порядка сорока пяти минут. Зрители могли смотреть на то как записывается альбом в студии через одностороннее стекло. Переиздание 2022 года на чёрном 180-гр виниле в разворотном конверте с полноформатным постером и кодом на скачивание альбома с официального сайта. Пи Джей Харви - британская альтернативная певица, музыкант и автор песен. PJ Harvey также является названием её группы.

Отзывы о товаре PJ Harvey - The Hope Six Demolition Project (0602507254148) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UMC
Barcode
[0602507254148]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
PJ Harvey
Альбом (сингл)
The Hope Six Demolition Project
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Hope Six Demolition Project - девятый студийный альбом британской рок-исполнительницы PJ Harvey, вышедший 15 апреля 2016 на лейбле Island Records. Альбом был записан во время музыкальных сессий, открытых для зрителей, как часть арт-инсталляции в Сомерсет-Хаусе в Лондоне под названием Recording In Progress. Запись альбома началась 16 января 2015 и закончилась 14 февраля 2015, каждая сессия записи альбома продолжалась порядка сорока пяти минут. Зрители могли смотреть на то как записывается альбом в студии через одностороннее стекло. Переиздание 2022 года на чёрном 180-гр виниле в разворотном конверте с полноформатным постером и кодом на скачивание альбома с официального сайта. Пи Джей Харви - британская альтернативная певица, музыкант и автор песен. PJ Harvey также является названием её группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


PJ Harvey - The Hope Six Demolition Project (0602507254148) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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