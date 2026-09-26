0602508964879, Harvey, PJ, Dance Hall At Louse Point виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 0602508964879, Harvey, PJ, Dance Hall At Louse Point виниловая пластинка
Dance Hall At Louse Point - переиздание студийного совместного альбома исполнителей Полли Джин Харви и Джона Пэриша, первоначально выпущенного в 1996 году. Релиз представлен на черном виниле. Полли Джин Харви (более известная как Пи Джей Харви) - британский музыкант, автор-исполнитель, писательница, поэтесса и композитор. Пи Джей Харви также является названием её музыкального коллектива. В первую очередь известная как вокалистка и гитаристка, она также владеет многими другими музыкальными инструментами. Харви начала свою карьеру в 1988 году, когда присоединилась к местной группе Automatic Dlamini в качестве вокалистки, гитаристки и саксофонистки. Лидер группы, Джон Пэриш, надолго станет её творческим соратником. В 1991 году она сформировала трио PJ Harvey и впоследствии начала свою профессиональную карьеру. Трио выпустило два студийных альбома: Dry (1992) и Rid of Me (1993), после чего распалось, а Харви продолжила, как сольный артист. С 1995 года она выпустила ещё девять студийных альбомов с участием разных музыкантов, включая Джона Пэриша, бывшего товарища по группе Роба Эллиса, а также Мика Харви и Эрика Дрю Фельдмана, и много работала с продюсером Марком Эллисом. Джон Пэриш - английский музыкант, автор-исполнитель, композитор и музыкальный продюсер. Пэриш известен прежде всего работой с автором-исполнителем PJ Harvey. Он также работал со многими другими группами, включая Eels, Tracy Chapman, Giant Sand и Sparklehorse.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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