Thirty Seconds To Mars - It's The End Of The World But It's A Beautiful Day (coloured) (0888072508958) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Thirty Seconds To Mars - It's The End Of The World But It's A Beautiful Day (coloured) (0888072508958) виниловая пластинка
Its The End Of The World But Its A Beautiful Day - шестой студийный альбом группы Thirty Seconds To Mars, выпущенный в 2023 году. Это их первая запись без гитариста Томо Миличевича, который покинул коллектив в 2018 году. Альбом содержит совместные работы с другими известными артистами, такими как Джон Беллион, Дэн Рейнольдс из Imagine Dragons, Ок из Funnycat и Райли Макдонаф из Before You Exit. Мастерингом занимался американский звукоинженер Майк Боззи, который также работал с Linkin Park, Snoop Dogg, 2Pac и многими другими. За микширование отвечал Метка Спайк Стент, который работал со многими международными артистами, включая Мадонну, Marshmello, U2, Бейонсе, Бьорк, Depeche Mode, Echo &amp;amp;amp;amp;amp; the Bunnymen, Граймс, Эда Ширана. Релиз попал в десятку в чартах Австралии, Шотландии, Швейцарии и США. Лимитированное издание представлено на оранжевом виниле. Thirty Seconds To Mars (30 секунд до марса) - американская рок-группа, основаная в 1998 году братьями Джареддом и Шеноном Лето. Они исполняют альтернативный рок с элементами электронной музыки и кинематографического звучания. Название группы означает, что человечество находится на грани технологического прорыва, который может изменить его судьбу. Thirty Seconds To Mars известны своими амбициозными и творческими проектами, и сотрудничеством с фанатами. За свою деятельность выпустили шесть студийных альбомов, которые получили различные награды и номинации, включая Грэмми, MTV Video Music Awards, Billboard Music Awards и другие. Группа также удерживала рекорд Гиннесса за самый длинный концертный тур в истории рок-музыки, который длился 309 дней и включал 300 выступлений в 2010-2011 годах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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