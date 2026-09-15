Taylor Swift - Speak Now (Taylor's Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Taylor Swift - Speak Now (Taylor's Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка
Многократная обладательница премии Грэмми Тейлор Свифт выпускает альбом Speak Now (Taylors Version), который является переизданием ее альбома 2010 года Speak Now. Альбом, написанный исключительно певицей, отличается жестокой откровенностью и похожими на дневник признаниями. Альбом Speak Now (Taylors Version) является третьим переизданием ее первых шести студийных альбомов. Ранее Тейлор Свифт выпустила альбомы Fearless (Taylors Version) и Red (Taylors Version). Ее последний студийный альбом Midnights даже достиг первого места в немецких чартах. Альбом Speak Now (Taylors Version) содержит 6 песен (From the Vault) в дополнение к 16 песням, уже выпущенным в 2010 году, на которых, в частности, можно услышать группу Fall Out Boy и Хейли Уильямс из Paramore. Обладательница многочисленных бриллиантовых наград записала альбом в возрасте 32 лет, что является отсылкой к тексту ее песни Never Grow Up (32 года, а я все еще расту). Каждый виниловый альбом содержит 22 песни, включая 6 ранее не издававшихся песен (From The Vault), коллекционную обложку с уникальной передней и задней обложкой, 3 уникальных цвета винила (Violet Marbled Vinyl, Lilac Marbled Vinyl или Orchid Marbled Vinyl), коллекционные вставки с текстами песен и никогда ранее не встречавшимися фотографиями, а также фото и пролог в обложке gatefold. Изображение данного товара является цифровой репродукцией, предназначенной исключительно для иллюстративных целей. Реальный товар может отличаться. Пожалуйста, обратите внимание, что каждое мраморное покрытие уникально, и каждый виниловый блок немного отличается по цвету.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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