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Taylor Swift - Speak Now (Taylor's Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Taylor Swift - Speak Now (Taylor's Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка

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Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 1
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 2
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 3
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 4
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 5
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 6
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 7
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 8
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 9
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 10
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 11
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 12
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 13
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 14
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 15
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 16
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 17
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 18
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 19
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 20
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Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 27
Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Speak Now
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo, Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 1
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 2
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 3
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 4
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 5
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 6
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 7
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 8
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 9
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 10
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 11
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 12
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 13
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 14
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 15
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 16
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 17
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 18
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 19
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 20
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 21
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 22
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 23
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 24
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 25
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 26
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 27
  • Taylor Swift - Speak Now (Taylor&#039;s Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636616
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Taylor Swift - Speak Now (Taylor's Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Republic of Music
Barcode
[0602448438065]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Speak Now
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo, Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Taylor Swift - Speak Now (Taylor's Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка

Многократная обладательница премии Грэмми Тейлор Свифт выпускает альбом Speak Now (Taylors Version), который является переизданием ее альбома 2010 года Speak Now. Альбом, написанный исключительно певицей, отличается жестокой откровенностью и похожими на дневник признаниями. Альбом Speak Now (Taylors Version) является третьим переизданием ее первых шести студийных альбомов. Ранее Тейлор Свифт выпустила альбомы Fearless (Taylors Version) и Red (Taylors Version). Ее последний студийный альбом Midnights даже достиг первого места в немецких чартах. Альбом Speak Now (Taylors Version) содержит 6 песен (From the Vault) в дополнение к 16 песням, уже выпущенным в 2010 году, на которых, в частности, можно услышать группу Fall Out Boy и Хейли Уильямс из Paramore. Обладательница многочисленных бриллиантовых наград записала альбом в возрасте 32 лет, что является отсылкой к тексту ее песни Never Grow Up (32 года, а я все еще расту). Каждый виниловый альбом содержит 22 песни, включая 6 ранее не издававшихся песен (From The Vault), коллекционную обложку с уникальной передней и задней обложкой, 3 уникальных цвета винила (Violet Marbled Vinyl, Lilac Marbled Vinyl или Orchid Marbled Vinyl), коллекционные вставки с текстами песен и никогда ранее не встречавшимися фотографиями, а также фото и пролог в обложке gatefold. Изображение данного товара является цифровой репродукцией, предназначенной исключительно для иллюстративных целей. Реальный товар может отличаться. Пожалуйста, обратите внимание, что каждое мраморное покрытие уникально, и каждый виниловый блок немного отличается по цвету.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Taylor Swift - Speak Now (Taylor's Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Republic of Music
Barcode
[0602448438065]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Speak Now
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo, Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Многократная обладательница премии Грэмми Тейлор Свифт выпускает альбом Speak Now (Taylors Version), который является переизданием ее альбома 2010 года Speak Now. Альбом, написанный исключительно певицей, отличается жестокой откровенностью и похожими на дневник признаниями. Альбом Speak Now (Taylors Version) является третьим переизданием ее первых шести студийных альбомов. Ранее Тейлор Свифт выпустила альбомы Fearless (Taylors Version) и Red (Taylors Version). Ее последний студийный альбом Midnights даже достиг первого места в немецких чартах. Альбом Speak Now (Taylors Version) содержит 6 песен (From the Vault) в дополнение к 16 песням, уже выпущенным в 2010 году, на которых, в частности, можно услышать группу Fall Out Boy и Хейли Уильямс из Paramore. Обладательница многочисленных бриллиантовых наград записала альбом в возрасте 32 лет, что является отсылкой к тексту ее песни Never Grow Up (32 года, а я все еще расту). Каждый виниловый альбом содержит 22 песни, включая 6 ранее не издававшихся песен (From The Vault), коллекционную обложку с уникальной передней и задней обложкой, 3 уникальных цвета винила (Violet Marbled Vinyl, Lilac Marbled Vinyl или Orchid Marbled Vinyl), коллекционные вставки с текстами песен и никогда ранее не встречавшимися фотографиями, а также фото и пролог в обложке gatefold. Изображение данного товара является цифровой репродукцией, предназначенной исключительно для иллюстративных целей. Реальный товар может отличаться. Пожалуйста, обратите внимание, что каждое мраморное покрытие уникально, и каждый виниловый блок немного отличается по цвету.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Taylor Swift - Speak Now (Taylor's Version) (coloured) (0602448438065) виниловая пластинка - стоимость товара 6750 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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