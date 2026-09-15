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Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка

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Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка - фото 1
Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка - фото 2
Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка - фото 3
Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка - фото 4
Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка - фото 5
Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка - фото 6
Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка - фото 7
Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка - фото 8
Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка - фото 9
Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка - фото 10
Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка - фото 11
Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1991
Исполнитель
Spin Doctors
Альбом (сингл)
Pocket Full Of Kryptonite
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка - фото 1
  • Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка - фото 2
  • Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка - фото 3
  • Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка - фото 4
  • Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка - фото 5
  • Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка - фото 6
  • Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка - фото 7
  • Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка - фото 8
  • Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка - фото 9
  • Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка - фото 10
  • Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка - фото 11
  • Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636608
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1991
Исполнитель
Spin Doctors
Альбом (сингл)
Pocket Full Of Kryptonite
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Jimmy Olsens Blues, What Time Is Itx, Little Miss Cant Be Wrong, Forty Or Fifty, Refrigerator Car, More Than She Knows, Two Princes, Off My Line, How Could You Want Him (When You Know You Could Have Mex), Shinbone Alley, Hard To Exist

Отзывы о товаре Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1991
Исполнитель
Spin Doctors
Альбом (сингл)
Pocket Full Of Kryptonite
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Jimmy Olsens Blues, What Time Is Itx, Little Miss Cant Be Wrong, Forty Or Fifty, Refrigerator Car, More Than She Knows, Two Princes, Off My Line, How Could You Want Him (When You Know You Could Have Mex), Shinbone Alley, Hard To Exist
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite (8719262001060) виниловая пластинка - по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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