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8713748981280, Social Distortion, Somewhere Between Heaven And Hell виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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8713748981280, Social Distortion, Somewhere Between Heaven And Hell виниловая пластинка

1 Отзывы
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8713748981280, Виниловая пластинка Social Distortion, Somewhere Between Heaven And Hell - фото 1
8713748981280, Виниловая пластинка Social Distortion, Somewhere Between Heaven And Hell - фото 2
8713748981280, Виниловая пластинка Social Distortion, Somewhere Between Heaven And Hell - фото 3
8713748981280, Виниловая пластинка Social Distortion, Somewhere Between Heaven And Hell - фото 4
8713748981280, Виниловая пластинка Social Distortion, Somewhere Between Heaven And Hell - фото 5
8713748981280, Виниловая пластинка Social Distortion, Somewhere Between Heaven And Hell - фото 6
8713748981280, Виниловая пластинка Social Distortion, Somewhere Between Heaven And Hell - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 8713748981280, Виниловая пластинка Social Distortion, Somewhere Between Heaven And Hell - фото 1
  • 8713748981280, Виниловая пластинка Social Distortion, Somewhere Between Heaven And Hell - фото 2
  • 8713748981280, Виниловая пластинка Social Distortion, Somewhere Between Heaven And Hell - фото 3
  • 8713748981280, Виниловая пластинка Social Distortion, Somewhere Between Heaven And Hell - фото 4
  • 8713748981280, Виниловая пластинка Social Distortion, Somewhere Between Heaven And Hell - фото 5
  • 8713748981280, Виниловая пластинка Social Distortion, Somewhere Between Heaven And Hell - фото 6
  • 8713748981280, Виниловая пластинка Social Distortion, Somewhere Between Heaven And Hell - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636602
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Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8713748981280, Social Distortion, Somewhere Between Heaven And Hell виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Cold Feelings, Bad Luck, Making Believe, Born To Lose, Bye Bye Baby, When She Begins, 99 To Life, King Of Fools, Sometimes I Do, This Time Darlin

Отзывы о товаре 8713748981280, Social Distortion, Somewhere Between Heaven And Hell виниловая пластинка

01.12.2023
Михаил

Достоинства:
Наикрутейший альбом.
Наикпутейшая группа.
Отличное переиздание.

Недостатки:
Нет



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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Cold Feelings, Bad Luck, Making Believe, Born To Lose, Bye Bye Baby, When She Begins, 99 To Life, King Of Fools, Sometimes I Do, This Time Darlin
Самовывоз
Доставка
Отзывы
01.12.2023
Михаил

Достоинства:
Наикрутейший альбом.
Наикпутейшая группа.
Отличное переиздание.

Недостатки:
Нет


8713748981280, Social Distortion, Somewhere Between Heaven And Hell виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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