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8718469538959, Sly & The Family Stone, Dance To The Music виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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8718469538959, Sly & The Family Stone, Dance To The Music виниловая пластинка

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8718469538959, Виниловая пластинка Sly &amp; The Family Stone, Dance To The Music - фото 1
8718469538959, Виниловая пластинка Sly &amp; The Family Stone, Dance To The Music - фото 2
8718469538959, Виниловая пластинка Sly &amp; The Family Stone, Dance To The Music - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 8718469538959, Виниловая пластинка Sly &amp; The Family Stone, Dance To The Music - фото 1
  • 8718469538959, Виниловая пластинка Sly &amp; The Family Stone, Dance To The Music - фото 2
  • 8718469538959, Виниловая пластинка Sly &amp; The Family Stone, Dance To The Music - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636598
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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8718469538959, Sly & The Family Stone, Dance To The Music виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8718469538959, Sly & The Family Stone, Dance To The Music виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Dance To The Music, Higher, I Aint Got Nobody (For Real), Dance To The Medley (Music Is Alive, Dance In, Music Lover), Ride The Rhythm, Color Me True, Are You Ready, Dont Burn Baby, Never Will I Fall In Love Again

Отзывы о товаре 8718469538959, Sly & The Family Stone, Dance To The Music виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Dance To The Music, Higher, I Aint Got Nobody (For Real), Dance To The Medley (Music Is Alive, Dance In, Music Lover), Ride The Rhythm, Color Me True, Are You Ready, Dont Burn Baby, Never Will I Fall In Love Again
Самовывоз
Доставка
Отзывы


8718469538959, Sly & The Family Stone, Dance To The Music виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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