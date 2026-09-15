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Wayne Shorter - Schizophrenia (Analogue, Tone Poet) (0602448498533) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Wayne Shorter - Schizophrenia (Analogue, Tone Poet) (0602448498533) виниловая пластинка

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Wayne Shorter - Schizophrenia (Analogue, Tone Poet) (0602448498533) виниловая пластинка - фото 1
Wayne Shorter - Schizophrenia (Analogue, Tone Poet) (0602448498533) виниловая пластинка - фото 2
Wayne Shorter - Schizophrenia (Analogue, Tone Poet) (0602448498533) виниловая пластинка - фото 3
Wayne Shorter - Schizophrenia (Analogue, Tone Poet) (0602448498533) виниловая пластинка - фото 4
Wayne Shorter - Schizophrenia (Analogue, Tone Poet) (0602448498533) виниловая пластинка - фото 5
Wayne Shorter - Schizophrenia (Analogue, Tone Poet) (0602448498533) виниловая пластинка - фото 6
Wayne Shorter - Schizophrenia (Analogue, Tone Poet) (0602448498533) виниловая пластинка - фото 7
Wayne Shorter - Schizophrenia (Analogue, Tone Poet) (0602448498533) виниловая пластинка - фото 8
Wayne Shorter - Schizophrenia (Analogue, Tone Poet) (0602448498533) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Wayne Shorter
Альбом (сингл)
Schizophrenia
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Wayne Shorter - Schizophrenia (Analogue, Tone Poet) (0602448498533) виниловая пластинка - фото 1
  • Wayne Shorter - Schizophrenia (Analogue, Tone Poet) (0602448498533) виниловая пластинка - фото 2
  • Wayne Shorter - Schizophrenia (Analogue, Tone Poet) (0602448498533) виниловая пластинка - фото 3
  • Wayne Shorter - Schizophrenia (Analogue, Tone Poet) (0602448498533) виниловая пластинка - фото 4
  • Wayne Shorter - Schizophrenia (Analogue, Tone Poet) (0602448498533) виниловая пластинка - фото 5
  • Wayne Shorter - Schizophrenia (Analogue, Tone Poet) (0602448498533) виниловая пластинка - фото 6
  • Wayne Shorter - Schizophrenia (Analogue, Tone Poet) (0602448498533) виниловая пластинка - фото 7
  • Wayne Shorter - Schizophrenia (Analogue, Tone Poet) (0602448498533) виниловая пластинка - фото 8
  • Wayne Shorter - Schizophrenia (Analogue, Tone Poet) (0602448498533) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636588
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wayne Shorter - Schizophrenia (Analogue, Tone Poet) (0602448498533) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602448498533]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Wayne Shorter
Альбом (сингл)
Schizophrenia
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wayne Shorter - Schizophrenia (Analogue, Tone Poet) (0602448498533) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Tom Thumb, Go, Schizophrenia, Kryptonite, Miyako, Playground

Отзывы о товаре Wayne Shorter - Schizophrenia (Analogue, Tone Poet) (0602448498533) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602448498533]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Wayne Shorter
Альбом (сингл)
Schizophrenia
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Tom Thumb, Go, Schizophrenia, Kryptonite, Miyako, Playground
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wayne Shorter - Schizophrenia (Analogue, Tone Poet) (0602448498533) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5330 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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