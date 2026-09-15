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Big John Patton - Let 'em Roll (Analogue, Tone Poet) (0602438963706) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Big John Patton - Let 'em Roll (Analogue, Tone Poet) (0602438963706) виниловая пластинка

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Big John Patton - Let &#039;em Roll (Analogue, Tone Poet) (0602438963706) виниловая пластинка - фото 1
Big John Patton - Let &#039;em Roll (Analogue, Tone Poet) (0602438963706) виниловая пластинка - фото 2
Big John Patton - Let &#039;em Roll (Analogue, Tone Poet) (0602438963706) виниловая пластинка - фото 3
Big John Patton - Let &#039;em Roll (Analogue, Tone Poet) (0602438963706) виниловая пластинка - фото 4
Big John Patton - Let &#039;em Roll (Analogue, Tone Poet) (0602438963706) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Big John Patton
Альбом (сингл)
Let Em Roll
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Big John Patton - Let &#039;em Roll (Analogue, Tone Poet) (0602438963706) виниловая пластинка - фото 1
  • Big John Patton - Let &#039;em Roll (Analogue, Tone Poet) (0602438963706) виниловая пластинка - фото 2
  • Big John Patton - Let &#039;em Roll (Analogue, Tone Poet) (0602438963706) виниловая пластинка - фото 3
  • Big John Patton - Let &#039;em Roll (Analogue, Tone Poet) (0602438963706) виниловая пластинка - фото 4
  • Big John Patton - Let &#039;em Roll (Analogue, Tone Poet) (0602438963706) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636536
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Big John Patton - Let 'em Roll (Analogue, Tone Poet) (0602438963706) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602438963706]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Big John Patton
Альбом (сингл)
Let Em Roll
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Big John Patton - Let 'em Roll (Analogue, Tone Poet) (0602438963706) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Let Em Roll, Latona, The Shadow Of Your Smile, The Turnaround, Jakey, One Step Ahead



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Big John Patton - Let 'em Roll (Analogue, Tone Poet) (0602438963706) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602438963706]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Big John Patton
Альбом (сингл)
Let Em Roll
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Let Em Roll, Latona, The Shadow Of Your Smile, The Turnaround, Jakey, One Step Ahead


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Big John Patton - Let 'em Roll (Analogue, Tone Poet) (0602438963706) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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